Catorce medallas europeas para o atletismo máster galego

9 abril, 2026

A localidade polaca de Torun foi escenario durante o 27 de marzo ata o 2 de abril da disputa dos campionatos de Europa de Atletismo de pista curta á onde acudiron a tomar parte un total de dez atletas galegos.

Pista de Torun/ Fuente FGA

Durante eses días de competición, os nosos atletas lograban un total de catorce medallas tanto nas probas individuais como nas de remudas (7 ouros, 5 pratas, 2 bronces).

O marchador Juan Manuel Morales, continúa ampliando o seu gran palmarés internacional que o levan a sumar un total de 27 medallas internacionais (12 en campionatos mundiais e 15 en europeas). Desta ocasión, o atleta do Marineda At. lograba tres novos títulos continentais de marcha na proba dos 3.000 m. cun rexistro de 12:19.2, nos 5 Km con 21:50, e a de equipos na distancia dos 5K.

Outra das novas importantes foi a do récord do mundo logrado polo equipo de remudas mixto X55 dos 4×200 m. na que tomaba parte o presidente-atleta do Atletismo Sada Fernando Míguez, quen xunto a Vallejo, Colás e Arroyo lograba rematar a proba cun rexistro de 1:46.08  que rebaixaba os 1:48.14 que tiña o equipo de EEUU desde o ano 2025. A maiores, concluía a súa participación neste campionato tomando parte nos 4×200 m. M55 nos que sumaba unha medalla de bronce e un novo récord de España con 1:43.30.

Por equipos, un combinado hispano do que formaba parte Damian Araujo,  lograba un fantástico triunfo na proba dos 5K da categoría M35 nunha dura loita conta polacos e franceses.

Nas probas de velocidade tanto Sergio Rodríguez como María Mesías lograban subir ao podio por partida dobre. O guardés, volvía novamente ao podio dun campionato de Europa máster repetindo o metal de prata acadado en Madeira na súa distancia preferida, os 200 m. logrando ademáis, un récord galego con M35 con 21.89 (semifinal). Nas remudas 4×200 homes e xunto a Carmona, Díaz e Gil, sumaba un segundo metal, desta ocasión de ouro,  cun crono de 1:31.33.

María Mesías pola súa banda, era outra das galegas que subían por partida dobre ao podio europeo, logrando a medalla de bronce na proba dos 200 m. F45 nunha gran carreira que remataba en 27.56, e a prata nas remudas 4×200 femininas. Sen abandoar as remudas femininas, Montse Fernández sumaba un importante logro ao seu palmarés ao formar parte do equipo 4×200 F55 que lograba a medalla de prata cun crono de 1:55.23 que ademáis supoñen un novo récord de España.

Na categoría M40 o velocista vigués Miguel Gómez, xunto aos atletas Erete, Dalí e Ballesteros, era outro dos galegos que voltaba cun título de Europa, desta ocasión,  na proba dos 4×200 M40

O participante galego de máis idade, Pablo Fervenza (M70) sumaba dous subcampionatos por equipos nas modalidades dos 5K e do campo a través, ampliando outro non menos dilatado palmarés a nivel internacional.

