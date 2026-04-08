Javier Ares y Jorge Briones se subirán este viernes al Teatro Jofre con un concierto para piano a cuatro manos

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El Teatro Jofre acogerá este viernes a las 20:30 horas un concierto gratuito a cargo de los pianistas Javier Ares y Jorge Briones, integrantes del Dúo Scaramouche, con motivo del bicentenario del compositor Marcial del Adalid, en una actuación que tendrá una duración aproximada de 60 minutos y las entradas gratuitas, pueden retirarse en la taquilla del teatro y a través de la plataforma Ataquilla.

Bajo el título Marcial del Adalid: piano a 4 manos, la cita permitirá acercar al público la figura de uno de los grandes nombres del Romanticismo musical español. En ocasiones considerado el “Chopin gallego” por la influencia de Frédéric Chopin, el compositor gallego se formó con el checo Ignaz Moscheles, vinculado a figuras como Ludwig van Beethoven, Antonio Salieri y Felix Mendelssohn, y completó su formación con Franz Liszt.

El objetivo del concierto es divulgar y poner en valor la creación musical de Adalid, coincidiendo con los 200 años de su nacimiento. Los intérpretes, ambos catedráticos del Conservatorio Superior de A Coruña, cuentan con una sólida trayectoria y están reconocidos por su labor en la recuperación del repertorio gallego de los siglos XIX, XX y XXI.

La propuesta incluye la interpretación integral de la obra para piano a cuatro manos del compositor, un formato que combina virtuosismo, diálogo musical y un destacado componente escénico. La iniciativa no solo busca rendir homenaje a su figura, sino también acercar su legado al público y reivindicar una obra clave dentro del patrimonio cultural gallego.

Este concierto marca además el inicio de un ciclo que pretende recuperar y devolver a los escenarios la música de uno de los referentes del Rexurdimento cultural gallego, acercando piezas fundamentales que habitualmente quedan fuera de los circuitos más comerciales.