Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Concello de Ferrol conmemoró este martes el Día Internacional del Pueblo Gitano con un acto institucional celebrado en el salón de recepciones del Palacio Municipal, en la víspera de la efeméride, que se celebra cada 8 de abril.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, presidió la cita, en la que también participaron la concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez Beceiro, miembros de la corporación local y la coordinadora en Ferrol de la Fundación Secretariado Gitano, Silvia Gil.

Durante el acto se dio lectura al manifiesto de la entidad, centrado en la necesidad de avanzar hacia una igualdad real y en dar mayor visibilidad al pueblo gitano. Además, una veintena de alumnos del programa formativo Aprender Trabajando de la Fundación Secretariado Gitano repasaron, a través de diferentes textos, más de seis siglos de historia de esta comunidad.

En su intervención, Rey Varela puso en valor esta conmemoración, subrayando que “a vosa historia, o voso presente, futuro e tamén a vosa cultura”, y trasladó el compromiso del Concello de seguir trabajando por la igualdad, reconociendo que, pese a los avances logrados en los últimos años, “aínda queda camiño por percorrer”.

Por su parte, Rosa Martínez Beceiro incidió en el carácter reivindicativo y simbólico de la jornada, destacando el orgullo de pertenencia y el significado de la bandera gitana, “verde e azul, símbolo de ceo e campo, e cunha roda, que simboliza o camiño á liberdade”.

El acto incluyó también la actuación musical de Ismael Romero Salazar, acompañado por la Banda Ferrolá de Música. Como cierre, se procedió a la colocación de la bandera del pueblo gitano en las escaleras del Palacio Municipal.