El PSOE de Ferrol critica la falta de incorporaciones al personal en la concejalía de Cultura

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La concejalía de Cultura de Ferrol está en una “situación crítica” según ha denunciado este martes el grupo municipal del PSOE de Ferrol, tras la incorporación de 23 auxiliares administrativos al Concello de Ferrol y que ninguno de ellos haya sido destinado a este departamento.

Los socialistas quieren recordar que el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far “dea a voz de alarma pola falta de persoal” en cada comisión del área y, ahora, en esta incorporación de personal el alcalde José Manuel Rey Varela “decida mirar para outro lado e non enviar reforzos a este departamento”, lo que supone una “desautorización” por parte del regidor al concejal y una “sentenza de parálise” para la actividad cultural de la ciudad.

Con esta decisión el PP “deixa claro, con feitos e con omisións, a nula importancia que lle dá á nosa cultura a cidade”, afirman desde el PSOE, solicitándole al alcalde que deje de utilizar las contrataciones “como unha ferramenta de propaganda e as use para solucionar os problemas de xestión que él mesmo xerou.”