Un año más se celebró en Ferrol la tradicional romería de Chamorro en el Lunes de Pascua

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Como cada Lunes de Pascua, miles de personas han acudido en Ferrol a la Romería de Chamarro, festivo local, para honrar a la Virgen del Nordés que se venera en la capilla situada en la parroquia de Serantes.Un día además de «auténtico verano«

Desde primera hora de la mañana el trasiego de romeros ha sido constante, estando además habilitado un dispositivo de seguridad en el que participaron agentes de la Policía Local de Ferrol y de Protección Civil y que impidieron el acceso de vehículos particulares al santuario. Fueron muchos los que prefirieron subir por el camino penitencial.

Además, se dispuso de un servicio de minibús que circuló durante todo el día, aunque estuvo cortado unas horas a causa de un incendio forestal cercano, para las personas mayores o de movilidad reducida, y que salvó de esta manera un kilómetro en cuesta hasta el lugar de culto.

Durante toda la mañana se han oficiado eucaristías, cada hora, l y la última a las 13,00 horas, que fue oficiada, por segundo año consecutivo, por el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos.

Seguidamente se organizó una procesión con la imagen de la Virgen de Nordés que ha salido a hombros de cuatro fieles, ante los numerosos “romeros”, entre ellos el alcalde de Ferrol, junto con su esposa y su hijo, que allí acuden en acción de gracias o para solicitar la ayuda de la Señora.

No faltaron los curiosos ni los deseosos de pasar una grata jornada de romería, mientras que el grupo de música tradicional Os Estrobos ponía la nota de color.

En las inmediaciones de la capilla de Chamorro se han agolpado multitud de puestos de venta de velas y ex votos, donde una de las comerciantes ha destacado «la presencia de muchos romeros desde primera hora de la mañana».

«Las ventas han sido muy buenas, tenemos velas desde un euro, pero son muchos lo que quieren dejar también su recuerdo a la Virgen», ha añadido. Para esto mismo se ha habilitado una zona a la entrada de la ermita, con el fin de no interrumpir de esta manera los oficios religiosos.

ROSQUILLAS

Muchos han sido también los que se han decantado por adquirir algunas de las rosquillas en los puestos colocados en la zona. Un vendedor llegado desde la ciudad de A Coruña destacaba que «las ventas están siendo muy buenas, la gente tiene ganas de romería y eso se nota en el ambiente».

En cuanto a los precios, ha reseñado que «las más baratas las vendemos a cinco euros» y no han subido con con respecto al pasado año: «Aunque también las tenemos por siete y diez euros, dependiendo de la cantidad».

«Muchos de mis compañeros han tenido que traer más mercancía a media mañana, yo ya esperaba que la cosa fuera bien, después de la Semana Santa que hemos tenido en Ferrol, con miles de personas», ha celebrado.

Hasta Chamorro se han acercado personas de toda la comarca de Ferrolterra, muchos en familia, otros en solitario y también pandillas de jóvenes que finalizan así las vacaciones escolares.

PATRONA DE LOS MARES Y VALLES DE FERROL

Entre los muchos ejemplos de los santuarios marianos existentes en Galicia ocupa un lugar destacado la ermita del monte de Chamorro en la parroquia de Serantes en Ferrol, donde se venera la Virgen del Nordés, que tiene una amplia devoción en toda la comarca ferrolana.

La Virgen de Chamorro es también conocida como Patrona de los Valles y Mares de Ferrol, obteniendo de esta forma el reconocimiento tanto de los campesinos y labradores de la campiña ferrolana como de los marineros y pescadores de su ría.

Todas las manifestaciones del Patrimonio Cultural aparecen en el monte de Chamorro. El patrimonio artístico de la propia ermita; el patrimonio religioso inmaterial, con la procesión; el patrimonio histórico, con las leyendas de aparición de la Virgen; el patrimonio popular, con la romería; el patrimonio arqueológico, con las “pedras de abalar” y los petroglifos; el patrimonio etnográfico, con el crucero y viacrucis y la fuente de aguas sanadoras; el patrimonio natural, con las mejores vistas de la ría de Ferrol.

Durante muchos años el santuario de Chamorro perteneció al municipio de Serantes. Una vez producida el año 1940 la integración de este municipio en el de Ferrol, este notable santuario se integró en el Patrimonio Cultural de nuestra ciudad.

LA ERMITA SEGÚN MONTERO Y ARÓSTEGUI

Dice Montero y Aróstegui en su “Descripción de la ciudad y departamento naval de Ferrol”(Madrid 1859):

“Cerca de la cima de la elevada montaña que domina la ciudad del Ferrol por el N., se ve una ermita sencilla donde se venera una imagen cuya descuidada y tosca escultura da a conocer su antigüedad. Esta imagen, que atrae la general devoción de todo aquel país, se conoce con el nombre de Virgen de Chamorro. No es posible adivinar el verdadero origen de la advocación que distingue a este santuario y por eso el erudito Sarmiento se pregunta en sus curiosos apuntes, ¿si Chamorro vendría de Clamore? … Pero según otros historiadores , acaso se derivara esta voz del monte donde está situada la ermita o de la disposición que presenta la imagen de la Virgen en su cabeza, por el modo con que la tiene adornada, de lo cual hay muchos ejemplos en otras imágenes de los primeros siglos de la Iglesia que se conservan en las catedrales más antiguas. Consta, si, que al acudir los vecinos de Serantes en 1666 al obispo de Mondoñedo, solicitando licencia para fundar una cofradía a favor de aquel solitario santuario, decían en la súplica que había largos tiempos que concurrían muchas gentes a visitar la imagen, cuya figura tiene que excitar necesariamente la curiosidad. No se le ven brazos , y parece que le sale del pecho la imagen de Jesús. La cabeza está adornada con peluca y un rostrillo de plata, sobre el cual sobresale una corona de mismo metal. Los vestidos son iguales a los que por el país acostumbran a usar las demás imágenes.

El santuario de Chamorro – continúa diciendo Montero y Aróstegui- es digno de una particular contemplación por el elevado lugar que ocupa y por la general devoción que atrae. Está cercado de un muro descuidadamente formado por la inmensidad de peñas que existen en su inmediación y sobre las cuales se eleva la ermita. Nada más pintoresco, nada más encantador que la vista que presenta el país con sus risueñas campiñas y sus hermosas rías desde los rudos pórticos de aquel solitario lugar donde únicamente se oye el silbido de los vientos y las oraciones de los fieles que, postrados a los pies de la Virgen, vierten lágrimas de aflicción, de ternura o de reconocimiento.

En el año de 1856 hubo de ser este templo presa de la llama, por el voraz incendio que se declaró al anochecer del viernes 8 de agosto, cebándose en los tojales que tenía el monte, pero afortunadamente pudo cortarse para salvar la ermita por los esfuerzos de los vecinos que en toda aquella noche y al día siguiente no se separaron hasta apagar el fuego .La Virgen de Chamorro puede decirse que es la protectora del país; y todos los naturales, presentes y ausentes, le piden consuelo en sus tribulaciones.”

“Cuando la sequía o los temporales comprometen las cosechas, las corpora ciones acompañadas del clero, acuden a implorar su intercesión. Así lo hizo la villa antigua de Ferrol en 1628, según consta en las actas del Ayuntamiento, y así lo volvió a ejecutar la actual ciudad en el presente año (1859), llevando a la Virgen en rogativa el 22 de junio a la iglesia parroquial de San Julián donde se celebró un novenario con funciones solemnes sacando la imagen con las demás en la procesión general del Corpus Christi. Concluido el novenario se restituyó a su solitaria capilla en la tarde del domingo 3 de julio. El Ayuntamiento y clero parroquial del Ferrol fueron a recibir y despedir la Virgen al límite de la jurisdicción de Serantes, interpolándose después las corporaciones de ambos pueblos, con las dos cruces parroquiales en la procesión, con una inmensa concurrencia de la ciudad y de todas las inmediaciones”.