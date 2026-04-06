Un incendio forestal, ya controlado, en Chamorro «se une» a la fiesta local

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Sobre las tres de la tarde de este Lunes se inició un incendio forestal en el monte de Chamorro, parte baja de la ermita, y en los momentos de emitir esta corta informaciòn se sabe que están colaborando en la extinción un equipo de agentes forestales y otro de los bomberos de Ferrol.

En el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia se recibieron varias llamadas informando del incendio y señalando que se había producido a unos 700 metros de la ermita. De inmediato se dio aviso a Medio Rural, Policía Nacional y Guardia Civil.

En el lugar del incendio, una zona de difícil acceso, se encuentran un agente, tres brigadas compuestas por cinco forestales cada una, con dos motobombas así como un equipo de cinco bomberos de Ferrol.

Efectivos de la Policía Local procedieron a cortar la circulación de vehículos en la carretera que sube a la ermita.

Asimismo está colaborando un grupo de diez voluntarios de Protección Civil de Ferrol.

Sobre las 16.30 el incendio quedó controlado

(ampliaremos informaciòn)