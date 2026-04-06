El jugador de O Parrulo Ferrol, Niko Vukmir, será recibido este miércoles por su presidente y jugará en Hamburgo

6 abril, 2026

Niko Vukmir ante ATP Iluminación Ribera Navarra | Adán Puentes

Empieza una nueva semana FIFA de selecciones nacionales y O Parrulo Ferrol tendrá un cuarto jugador convocado con su selección nacional, en este caso Niko Vukmir con Croacia; que se suma a las de Novoa y Gonzalo Santa Cruz con España y la de Bruno Días con la selección brasileña sub-21.

En este caso, el jugador parrulo ha sido convocado por el seleccionador Marinko Mavrovic para disputar un partido amistoso ante Alemania, en Hamburgo, el martes 14 de abril.

El combinado croata se concentrará en Zagreb este martes, 7 de abril y al día siguiente, el miércoles a las 11:00 horas los jugadores y cuerpo técnico que lograron la histórica medalla de bronce en la Eurocopa asistirán a una recepción de honor por parte del presidente de la República de Croacia, Zoran Milanovic.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *