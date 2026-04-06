La V edición del Hackathon Navantia Next Pioneers reta esta semana a 30 estudiantes de ingeniería en el Campus Industrial de Ferrol

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Un reto real propuesto por Navantia y 24 horas para encontrar una solución innovadora. Este es el desafío al que se enfrentan los 30 estudiantes de ingeniería de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) y de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y los 5 ingenieros e ingenieras junior de Navantia que resultaron seleccionados para participar en la quinta edición del Hackathon Navantia Next Pioneers que dará comienzo, este jueves 9 de abril, a las 14:30 horas, en el edificio de la Exposición Permanente del astillero, y que después continuará, como en anteriores ediciones, en el Campus Industrial de Ferrol.

Entre el grupo de estudiantes de la Universidade da Coruña (UDC) seleccionados para participar en esta cuarta edición del Hackathon Navantia Next Pioneers figura alumnado de los últimos cursos del grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y del máster en Ingeniería en Diseño Industrial, titulaciones que se imparten en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI).

Del mismo modo, también participa en este reto alumnado del grado en Ingeniería Mecánica, del grado en Ingeniería Naval y Oceánica, del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, del programa de Simultaneidad del grado en Ingeniería Mecánica y del grado en Ingeniería Naval y Oceánica, así como del máster en Ingeniería Industrial y del máster en Tecnología Textil y Moda Sustentable, todos ellos estudios vinculados a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF).

El evento se presenta como una oportunidad única para innovar, crear, aprender, colaborar y demostrar talento. Navantia y el Campus Industrial de Ferrol, en colaboración con la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) y con la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), presentan un espacio en el que experimentar con la transformación digital y las SmartTech.

A lo largo de las 24 horas que dura este hackathon, las personas participantes, divididas en pequeños grupos de trabajo multidisciplinares, contarán con el apoyo de profesionales del sector naval y de la ingeniería para alcanzar la solución del reto propuesto. A mayores, también recibirán dos charlas motivadoras impartidas por personal de Navantia con el objetivo de animarlos y animarlas a continuar trabajando contra reloj en la búsqueda de esa solución innovadora.

Un año más, el jurado estará compuesto por personas expertas y profesionales de la industria designados por Navantia, por la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) y por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF).

Tal y como se recoge en las bases del Hackathon Navantia Next Pioneers, este jurado valorará, entre otros, el grado de adecuación e impacto de la solución del problema, el grado de creatividad e innovación de la idea, su viabilidad tanto técnica como económica, así como la calidad y la claridad de su exposición. Los y las integrantes del equipo ganador obtendrán una beca de formación de un año de duración en Navantia Ría de Ferrol.

