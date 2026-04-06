Valdoviño ultima el II «Pasea e Tapea» con más locales, parroquias y días de degustación

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Un total de 18 establecimientos de hostelería de 7 de las 8 parroquias del municipio ofrecen sus tapas al precio único de 2,5 euros.

A partir de este viernes 10 de abril, un total de 18 establecimientos de hostelería de 7 de las 8 parroquias de Valdoviño participan en la segunda edición de Pasea e Tapea organizada por el Ayuntamiento.

El evento regresa al calendario local con novedades. Crece en número de locales, en parroquias (se suman Pantín y Vilarrube en comparación con 2025) y en días (se celebrará este fin de semana y los dos siguientes).

Según los locales, habrá 3 horarios para las degustaciones: viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas; Los sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas y los viernes de 20:30 a 22:00 horas, los sábados de 12:30 a 14:30 horas y de 20:30 a 22:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas. Con cada bebida, los clientes pueden pedir la tapa del concurso, que tendrá un coste único de 2,5 euros.

Con cada tapa, se entregará un boleto que permitirá participar en el sorteo de 3 cestas de productos gastronómicos de la región —al finalizar el concurso—. Asimismo, los establecimientos pondrán a disposición de los clientes tarjetas para sellar en cada uno de los 18 locales participantes. Quienes completen el recorrido podrán votar por su tapa favorita y participar en el sorteo de una comida o cena en el local ganador —valorada en 100 euros—.

De esta forma, el Ayuntamiento busca apoyar al sector de la hostelería local, uno de los sectores clave de la economía de Valdoviño, a la vez que ofrece nuevos incentivos para visitar y disfrutar del territorio a través de su gastronomía.

A continuación, los establecimientos participantes con sus propuestas y horarios de degustación de tapas.

LAGO

A Torre do Lago: Do mar a Torre (sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

Pide&Pika: Tentación crocante (viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas y sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

Café Bar Piruliña: Delicatessen do mar de Valdoviño (vienres y sábados de 20:30 a 22:00 horas y sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

Os Dous de Sempre: ovos e zorza (vienres y sábados de 20:30 a 22:00 horas y sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

MEIRÁS

Casa Marino: Niño de ovo de codorniz (viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas y sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

A Madriña: Timbal de rabo de vaca ao viño tinto (viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas)

O Bichesco: Hot dog de cocido (sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

Campo García: Panipuri recheo de longaniza (viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas e sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

PANTÍN

O Castro: Canastilla crocante de roupa vella (viernes e sábados de 20:30 a 22:00 horas)

Las Olas by Pantín: Midnight Blues (viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas y sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

SEQUEIRO

A Cepa: Ovos encapotados con pastel de porro (viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas y sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

A Trasanquesa: Callos (sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

VALDOVIÑO

O Garaxe: Delicias de chocos (viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas y sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

Morriña: Roliño Morriña (sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

Kami: Brocheta de polo doce (viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas y sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

Porta do Sol: Tenreira ao caldeiro (viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas)

VILARRUBE

A Taberna do Puntal: Empanada de cocido (sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)

VILABOA

Teleclub Vilaboa: En Vilaboa quero quedar (vienres y sábados de 20:30 a 22:00 horas y sábados y domingos de 12:30 a 14:30 horas)