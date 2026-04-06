O ciclo teatral «Ven o Venres» trae esta semana a Valdoviño «Bravas» con Isabel Risco

O Concello de Valdoviño inaugura a programación cultural do mes de abril con «Bravas», unha produción teatral sobre mulleres sen medo coa xenial actriz Isabel Risco. A función terá lugar este venres 10 de abril ás 20:00 horas no auditorio da casa da cultura, con entrada libre e de balde ata completar aforo. Inclúese no ciclo municipal de teatro «Ven o Venres», e chega ao municipio no marco da Rede Cultural da Deputación Provincial da Coruña.
“Bravas» fai un repaso histórico pola nosa era, desde a época castrexa ata o século XXIII.
Unha viaxe no tempo con paradas en diversas estacións, reparando nas pequenas e grandes historias protagonizadas polas nosas mulleres. Así, Isabel Risco ponse na pel de mulleres do noso pasado, do noso presente e, tamén, do noso futuro. E todo isto pasado polo filtro, sempre aloucado, sempre cómico, sempre sorprendente desta actriz sen igual.
Isabel Risco dá un paso adiante tras o éxito de Nabiza Girl cun espectáculo que combina o humor e o teatro con grandes textos de Paula Carballeira, Clara Gayo, Roi Vidal e Xurxo Barcala.