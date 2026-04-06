Valdoviño convoca el proceso de contratación de 4 obreros y un albañil

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Los interesados ​​en los puestos pueden presentar su solicitud a partir de este martes y en un plazo de 10 días naturales.

El Ayuntamiento de Valdoviño contratará a 4 obreros y un albañil con una subvención de 43.000 euros concedida por la Diputación Provincial de A Coruña en el marco del programa PEL Concellos 2026.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el lunes 6 de abril la convocatoria y las bases del proceso de selección, y a partir de este martes 7 de abril, y durante un plazo de 10 días naturales, las personas interesadas en optar a los puestos podrán presentar su solicitud en el registro municipal del ayuntamiento o a través de la oficina electrónica.

La duración del contrato será de 5 meses a tiempo parcial, y el horario se distribuirá según las necesidades organizativas de los servicios municipales. Las personas que se contraten deberán estar desempleadas, inscritas como solicitantes en las oficinas del INEM y encontrarse en alguna de las situaciones de exclusión sociolaboral contempladas en las bases de la convocatoria.

Asimismo, las tareas que deberán realizar los trabajadores temporales contratados estarán relacionadas con trabajos de alumbrado público, cementerios, recogida de residuos, limpieza de carreteras, abastecimiento domiciliario agua potable, red de sumideros, acceso al núcleo urbano y pavimentación de vías públicas, entre otros.