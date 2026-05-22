A Deputación da Coruña licita o subministro de balizas para sinalizar a ruta costeira de Valdoviño

22 mayo, 2026

O itinerario, que percorre o municipio de norte a sur, dábase a coñecer durante a Semana Santa cunha ruta guiada pola firma Portal Norte.

A Deputación provincial da Coruña vén de sacar a licitación o subministro de postes de baliza para sinalizar a ruta costeira de Valdoviño, un itinerario continuo que percorre a localidade de norte a sur, dende Porto do Cabo, en Vilarrube, ata a praia de Campelo, en Meirás, seguindo a franxa litoral. Precisamente, o Concello promocionaba este percorrido cunha ruta guiada en 3 etapas pola firma Portal Norte durante a Semana Santa.

O itinerario combina sendas naturais, camiños tradicionais, tramos de cantís e areais, e permite desfrutar de magníficas panorámicas da costa, pasando por algúns dos lugares máis impresionantes de Valdoviño. Facer recoñecible o percorrido, mellorando a orientación das persoas usuarias é un dos obxectivos deste contrato, que recolle un investimento de 4.794,75 euros.

Con carácter xeral, a actuación comprende: A subministración de postes de baliza lonxitudinais cunha media aproximada de 2 balizas por quilómetro -uns 80 elementos-. Aproveitamento de postes de baliza xa existente nos tramos compatibles. Definición e sinalización de variantes ciclables nos tramos estritamente peonís.

A impresión ou colocación de calquera simboloxía adicional, como indicadores de direccións ou monumentos, será responsabilidade da Deputación da Coruña e Concello de Valdoviño e non está incluída neste contrato. Os pregos poden consultarse na plataforma de contratación do sector público, e as empresas poden presentar oferta ata o 27 de maio.

A intervención está incluída na actuación 2.2 do Plan de Sostibilidade Turística en Destino: Centro histórico de Ferrol e Patrimonio Militar da Costa Ártabra, financiado con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia – Financiado pola Unión Europea – Next GenerationEU_PSTD CENTRO HISTÓRICO DE FERROL E PATRIMONIO MILITAR DA COSTA ÁRTABRA (E2-A2.2); en colaboración coa Deputación Provincial da Coruña.

