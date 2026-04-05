Grata jornada solidaria ferrolana. La Cofradía de las Angustias batió récord para el refugio Pardo de Atín

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Efectivamente, los ferrolanos han vuelto a demostrar su solidaridad batiendo un nuevo récord de recaudación en la tradicional recogida de la arqueta de la Cofradía de las Angustias en este Sábado Santo de 2026.

La cifra alcanzada este año, 6.634 euros, superó así el anterior máximo histórico registrado apenas dos años antes, cuando se lograron algo más de 6.000 euros. Estos fondos se destinan íntegramente a la Fundación Santo Hospital de Caridad para el sostenimiento del Refugio Pardo de Atín en Caranza.

Una jornada solidaria

La procesión de la Caridad y el Silencio celebró este año su 70º aniversario, lo que marcó una jornada de especial emotividad y participación ciudadana.

Bajo el lema «Un donativo, una flor», los ciudadanos entregaron limosnas a cambio de las flores que adornaron los tronos de la Cofradía durante la Semana Santa.

El dinero recaudado es vital para la labor social que realiza la Fundación Santo Hospital de Caridad, proporcionando alojamiento y manutención a personas sin hogar, en el refugio.

La recogida se centralizó, como es habitual, en el Santuario de las Angustias en el barrio de Esteiro, durante la jornada sabatina, hasta momentos antes de la salida de la procesión, allí se recogían los donativos en una arqueta obra de Guillermo Feal, que fue llevada en el desfile procesional por dos cofrades.

Recordando la escena del principio del acto oficial de entrega de los donativos, cuyo recuento se hizo posteriormente reproducimos parte de la información publicada en Galicia Ártabra en la noche del Sábado Santo.

En el Santuario

A su llegada al Santuario de Esteiro la procesión de la “Caridad y el Silencio” se celebró una singular ceremonia, la entrega de los donativos al representante de la Fundación del Santo Hospital de Caridad. Originalmente se hacía esta ofrenda en la capilla del hospital, en lo que hoy es el Centro Cultural Torrente Ballester, y después varió de ubicación en diferentes años. Desde 2017 se realiza ya invariablemente en la capilla de las Angustias al terminar la procesión.

Una vez de regreso al Santuario, y ya con la imagen y los cofrades en su interior el Hermano Mayor-Presidente de la Fundación del Santo Hospital de Caridad del Cabildo del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens Tuero golpeó con un martillo la puerta del Santuario .”¿Quien va?”, “El Cabildo del Santo Hospital en visita de Caridad”, “Seais bienvenidos a esta vuestra casa”, y se abrieron las puertas.

Ya en el interior el hermano mayor honorario, coronel del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero, pronunció unas palabras e hizo entrega de la arqueta con los donativos recogidos durante toda la jornada.

Respondió con palabras de agradecimiento el Hermano Mayor-Presidente de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens Tuero, destacando la necesidad de paz y libertad en los pueblos, pidiendo para que el pueblo ferrolano siga apoyando al Hogar Pardo de Atín que sostiene la Fundación en Caranza.y poder atender sus necesidades y ayudar a las personas sin techo, a los que sufren soledad, sin familia o con falta de trabajo y que el Señor les ayude a integrarse en la sociedad .