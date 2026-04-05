La «Méndez Núñez» zarpó de Ferrol rumbo a Chipre para relevar a la «Cristóbal Colón»

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Eran las cinco de la tarde de este domingo, día 5 de abril, cuando la fragata «Méndez Núñez» (F-104) al mando del capitán de fragata, el ferrolano Jaime Muñoz-Delgado Pérez, abandonaba los muelles del Arsenal Militar de Ferrol hacia su nuevo punto de destino, en Chipre, con el fin de relevar a la fragata «Cristóbal Colón» (F-105) este martes. en la base de Rota. La «Cristóbal Colón«, perteneciente como la «Méndez Núñez» a la 31 Escuadrilla de Superficie, regresará ese día a su base en el Arsenal de Ferrol, siendo esperada en la ciudad departamental el día 9.

En los muelles del Arsenal se encontraban algunos familiares de los miembros de la dotación, así como el comandante de la 31 escuadrilla, el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, acompañado por los comandantes de la fragata «Juan de Borbón» (F-102), el cf Miguel Romero Contreras y el del BAC «Cantabria» (A -15), el cf Manuel Romero Nieto. Tras subir a bordo y ser recibido el CN González-Cela por el comandante y un piquete de guardia despidió a la tripulación que se encontraba formada en la proa de la fragata. pronunció unas palabras de despedida, en la zona de popa del buque, a una representación de la tripulación, deseándoles una buena travesía y destacando la transcendencia de la labor que van a realizar esperando que dejen muy alto el pabellón de la Armada y de España.

Antes de zarpar se permitió a miembros de la dotación bajar a tierra para despedirse de sus familiares, ya seguidamente la fragata se internaba en aguas de la ría ferrolana ayudada por remolcadores de la Armada

La comparecencia de la ministra de Defensa

El pasado 31 de marzo durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, a petición del PP para informar sobre las consecuencias para España de la guerra en Oriente Medio, la ministra de Defensa Margarita Robles confirmó que la fragata «Cristóbal Colón«, al mando del cf Gabriel Pita da Veiga Subirats, se encontraba integrada en operaciones en el mar Báltico con un grupo naval francés liderado por el portaaviones Charles de Gaulle, con una previsión inicial de operar en el Atlántico Norte entre el 26 de febrero y el 7 de marzo. No obstante, la ministra señaló que el grupo naval francés recibió la orden de dirigirse al mar Mediterráneo, manteniéndose la fragata española en esa integración desde hace varias semanas.

La misión asignada a la fragata española, que a partir del 7 de abril asumirá la «Méndez Núñez», es desplegarse en el Mediterráneo oriental integrada en el grupo naval francés «con la finalidad de protección de ese grupo naval y participar en la defensa del territorio europeo, colaborando en la estrategia de disuasión y defensa de la Alianza Atlántica».

Concretamente, ha indicado que desarrolla cometidos de protección cercana del portaaviones, así como de defensa de Chipre, en una zona situada «al sudeste de la isla» solicitada por las autoridades chipriota.«Una misión que será determinada, en función de lo que decida la Unión Europea y los aliados» y de lo que soliciten las autoridades chipriotas.

La fragata «Méndez Núñez»

La fragata «Méndez Núñez» cuenta con un moderno diseño y notables capacidades militares, con las que la Armada contribuye a alcanzar los objetivos de la Defensa nacional en los comienzos de este nuevo siglo. Construida en los Astilleros de Navantia en Ferrol, y entregada a la Armada el 21 de marzo de 2006, fue bautizada en honor al ilustre marino español don Casto Méndez Núñez, héroe de la Guerra del Pacífico de 1865, recordado por su célebre frase: «Preferimos honra sin barcos, que barcos sin honra».

La integración en agrupaciones navales de países aliados permite a España contribuir a la seguridad y defensa nacional y colectiva. Así mismo, es también una muestra del compromiso y solidaridad con nuestros aliados.

La Fragata «Méndez Núñez» llevará a cabo operaciones navales en diversas partes del globo para contribuir a la paz y seguridad mundiales, así como para proteger los valores de libertad y democracia de la sociedad en la que vivimos.

Tiene una dotación de 215 efectivos, entre oficiales, suboficiales y marinería.Asimismo viajan a bordo un grupo de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO). Un conjunto de hombres y mujeres que sienten el profundo orgullo de servir a España desde la mar.