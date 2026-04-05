Regresaron a su base de Ferrol la fragata «Juan de Borbón» y el BAC «Patiño»

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En la jornada de este pasado miércoles han regresado a su base en Ferrol la fragata «Juan de Borbón» (F-102 ) y el Buque de aprovisionamiento en Combate BAC «Patiño» (A-14) tras varios meses de su integración en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN nº 1 (SNMG-1 en sus siglas inglesas) en el norte europeo principalmente en aguas del norte de Europa mar Báltico y mar del Norte.

La fragata «Juan de Borbón» al mando del cf ferrolano Miguel Romero Contreras había zarpado del muelle número cuatro del Arsenal ferrolano el día 10 de enero y ya se anunciaba que estaría «en labor» durante unos tres meses.

Por su parte el BAC «Patiño» zarpó el 1 de febrero al mando del capitán de fragata, el también ferrolano Ramón González-Cela Echevarría abandonando el muelle número 10 de Navantia hacia su próxima zona de operaciones en aguas del norte de Europa, mar Báltico y mar del Norte durante dos meses.

Llegada a Ferrol

A las 13.00 horas del miércoles llegaba a los muelles de Navantia el BAC «Patiño» siendo recibida por el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Jesús González-Cela Franco. En los muelles se encontraban familiares de la dotación.

Poco más tarde, a las 14.00 horas atracaba también en los muelles de Navantia la fragata «Almirante Juan de Borbón» en el aire sonaba a través de altavoces del buque «Una madre no se cansa de esperar», estábamos en tiempo de Semana Santa. Asimismo se podían escuchar las sirenas de los buques atracados en el Arsenal ferrolano saludando a la fragata y los sones de las interpretaciones a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte de la Infantería de Marina.

En el muelle, además de familiares de miembros de la dotación se encontraba el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, acompañado por el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Jesús González-Cela Franco; y por el comandante de la «Méndez Núñez», cf Jaime Muñoz-Delgado Pérez y el Ayudante Mayor del Arsenal, cf David Almeida García.

A bordo de la fragata se encontraba el contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo, quien acompañó en el viaje a la “Juan de Borbón” como Jefe de la Fuerza de la Agrupación Permanente Marítima de la OTAN-1.

Tanto el Almirante del Arsenal como el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie dieron la bienvenida a la dotaciòn de ambos buques y los felicitaron, desde al comandante como al último miembro de la dotación y a los infantes de Marina incorporados, por la labor desarrollada y como dejaron muy alto el pabellón español.