El Baxi Ferrol consigue la primera cima de su Tourmalet venciendo al Spar Girona

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Otro gigante que vuelve a caer en el Pabellón de A Malata, el Spar Girona, en el primer capítulo del Baxi Ferrol ante los tres primeros clasificados, con una trabajada y merecida victoria por 75-67, en la 26ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la tarde del sábado.

El partido empezaba con un miniparcial de 0-4 por parte de las catalanas, en plena lucha por el liderato de esta liga regular, que cortaba Claire Melia con la primera canasta ferrolana bajo el aro. Eran las visitantes las que querían llevar el ritmo en los primeros minutos, logrando a abrir una pequeña brecha de seis puntos, llegando al 9-15, pero el Baxi Ferrol no quería que esto fuese un problema, llevando el peso del juego Claire Melia y Blanca Millán y, junto con una última canasta de Ine Joris lograban dejar en 20-20 el electrónico al final del primer cuarto.

Las ferrolanas se ponían por delante por primera vez justo nada más empezar el segundo cuarto, motivando más a su equipo y buscando hacer más daño en un Spar Girona que buscaba en exceso a Coulibaly en ataque, estrellándose en la buena defensa planteada por Lino López en este partido, haciéndose con muchos rebotes en defensa que acabarían siendo clave para irse de hasta once puntos de ventaja, que lograban mantener al descanso con el 43-32.

El tercer cuarto siempre es el temido para el Baxi Ferrol, pero el equipo salía con el mismo ritmo de juego, algo que el Spar Girona no era capaz de parar, sino todo lo contrario, con la distancia aún haciéndose más grande y con las ferrolanas creyendo con el paso de los minutos que era posible la victoria en este partido, empujadas por su afición que se metían cada vez más en el juego con cada canasta de las suyas, dejando el partido para el último cuarto con el 62-48.

La cosa estaba complicada para el Spar Girona, pero no bajaban los brazos, planteando unos últimos minutos broncos en el juego, con el objetivo de reducir las diferencias sobre la pista, aprovechando el cansancio de las jugadoras ferrolanas debido a sus pocas rotaciones, llegando a dejarla en tan solo seis puntos. A Malata se encendía con cada acción y con algunas decisiones arbitrales polémicas, pero el Baxi Ferrol no entraba en este juego, con un importante triple de Claire Melia que dejaba el partido encarrilado, antes de ver su quinta falta, en una decisión que solo hacía aumentar el voltaje de la parroquia ferrolana, pero conseguían realizar una buena defensa dejando el marcador final en el 75-67.

Con este resultado, el Bai Ferrol ocupa el 8º puesto con 13 victorias y 13 derrotas. Este miércoles volverán a saltar a la pista, visitando al Valencia Basket, en la 27ª jornada que se disputará a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena (Valencia).

Baxi Ferrol: Millán (18), Melia (11), Daniels (17), Joiner (17) – también jugaron – Sánchez-Ramos (2), Rodríguez (2) y Joris (8).

Spar Girona: Jocyte (10), Guerrero (7), Coulibaly (20), Carter (7), Holm (5) – también jugaron – Pendande (1), López (4) y Merceron (13).

Árbitros: Jesús Marcos Martínez Prada, Alejandro Aranzana García y Francisco Olmos Ochoa. Expulsaron, por cinco faltas, a la local Melia.

Parciales: 20-20, 23-12, 19-16 y 13-19.

Pabellón: A Malata.