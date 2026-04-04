La Caridad y el Silencio procesionó en la tarde-noche del Sábado Santo en Ferrol

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La Cofradía de las Angustias celebró desde el año 1956 la única procesión del Sábado Santo en Ferrol. La intención de sus impulsores, los cofrades Daniel Novás y Antonio Suárez Abelleira, era recoger limosna para el refugio Pardo de Atín de la Fundación del Santo Hospital de Caridad. Y así ocurrió en la tarde de este Sábado Santo del 2026, en la que se pudo disfrutar de un nuevo día primaveral..

LA LIMOSNA

Así se ha hecho desde el 1956, abriendo el Santuario de Esteiro a las nueve de la mañana y colocando una arqueta ante el trono de Nuestra Señora de las Angustias para ir recibiendo un continuo flujo de fieles que depositaron la voluntad a cambio de una flor de las que se han utilizado para adornar los pasos de las procesiones anteriores; la limosna con destino al refugio Pardo de Atín en Caranza de la Fundación del Santo Hospital de Caridad.

Antes de 1956 era habitual que la emblemática imagen se expusiese en el interior del santuario de Esteiro, cada tarde del Viernes Santo, sola y vestida de luto.

En el altar mayor del Santuario se situó la imagen de Nuestra Señora de las Angustias en su advocación de la Caridad y el Silencio, sin su Hijo en el regazo y de riguroso luto, y a sus pies la arqueta de madera que talló hace setenta años Guillermo Feal, a quien también se le confió el trono para este desfile.

EL DESFILE PROCESIONAL

Pasadas las ocho de la tarde salió del Santuario la imagen de la Virgen de las Angustias (Anónimo siglo XVIII) en la procesión de la Caridad y el Silencio.

Un contraste de como solemos ver a la imagen, del cierto lujo con su hermoso manto y corona de los Jueves Santos, al luto solemne y riguroso en la tarde-noche de este sábado, sin su Hijo en los brazos y sobre un trono con un sencillo adorno de flores moradas y a ambos lados unos hachones de cera.

En la procesión figuraba también una Cruz-Sudario (Anónimo siglo XVIII) sobre un paso. Los cofrades, unos doscientos cincuenta, todos con un hábito del mismo color.

Figuraban asimismo en la procesión un grupo de señoras de la Cofradía.

Fue un desfile muy sobrio, en el que marcaron el paso los Timbales de la Banda de Cornetas y Tambores de las Angustias.

Y una capilla musical que acompañó el paso de Nuestra Señora de las Angustias Coronada.

La de la Caridad y el Silencio es una procesión muy solemne, en la que los cofrades van sin capa, de luto riguroso. Se cumplió también el voto de silencio que se realizó por primera vez en 1956, de manera que los capuchones no repartieron estampitas durante el recorrido, en otro gesto de respeto por el dolor de la Madre de Jesús. Llevaban todos capuz negro, con el hábito correspondiente y sin capa.

Cabe señalar que de nuevo los portadores iban bajo la estructura de los pasos dejando a la vista únicamente sus pies, como ha vuelto a hacer desde 2023 -y como se había hecho hasta 1992-.

En el recorrido iba también la arqueta de madera tallada en la que se han estado depositando durante todo el día las limosnas.

En la presidencia se encontraban el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; la miembro del Congreso de los Diputados por el Partido Popular y ex conselleira de Pesca, Rosa Quintana; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros; la edil de turismo Maica García Fraga; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel Selle; la comisaria jefe de de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda; la jefa de protocolo del concello de Ferrol, Leonor Bermejo Fanjul; presidente de la Cofradía, José Ramón Cancelo Vigo (con capuz); el hermano mayor honorario, coronel del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero (con capuz); el Hermano Mayor-Presidente de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens Tuero y representantes de las Cofradías de la Merced, Dolores y Orden Tercera.

EN EL SANTUARIO

A su llegada al Santuario de Esteiro la procesión de la “Caridad y el Silencio” se celebró una singular ceremonia, la entrega de los donativos al representante de la Fundación del Santo Hospital de Caridad. Originalmente se hacía esta ofrenda en la capilla del hospital, en lo que hoy es el Centro Cultural Torrente Ballester, y después varió de ubicación en diferentes años. Desde 2017 se realiza ya invariablemente en la capilla de las Angustias al terminar la procesión.

Una vez de regreso al Santuario, y ya con la imagen y los cofrades en su interior el Hermano Mayor-Presidente de la Fundación del Santo Hospital de Caridad del Cabildo del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens Tuero golpeó con un martillo la puerta del Santuario .”¿Quien va?”, “El Cabildo del Santo Hospital en visita de Caridad”, “Seais bienvenidos a esta vuestra casa”, y se abrieron las puertas.

Ya en el interior el hermano mayor honorario, coronel del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero, pronunció unas palabras e hizo entrega de la arqueta con los donativos recogidos durante toda la jornada.

Respondió con palabras de agradecimiento el Hermano Mayor-Presidente de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens Tuero, destacando la necesidad de paz y libertad en los pueblos, pidiendo para que el pueblo ferrolano siga apoyando al Hogar Pardo de Atín que sostiene la Fundación en Caranza.y poder atender sus necesidades y ayudar a las personas sin techo, a los que sufren soledad, sin familia o con falta de trabajo y que el Señor les ayude a integrarse en la sociedad .

La ceremonia, revestida de gran solemnidad, finalizó con el acompañamiento musical del coro “Diapasón” que dirige Juan Brage, que interpretó dos canciones finalizando con la “Salve Regina”.

PROCESIONES DEL DOMINGO

–12:15 h: «Procesión de María Magdalena al encuentro de Jesús Resucitado», Cofradía de la Merced. Recorrido: Amboage, Arce, Real, Tierra, Plaza de Armas.

–12:00 h: «Procesión de Jesús Resucitado al encuentro con su Madre», Cofradía de la Soledad. Itinerario: Concatedral, Coruña, Magdalena, Tierra, Plaza de Armas.

–12:00 h: «Procesión de la Virgen de la Luz al encuentro con su Hijo», Cofradía de las Angustias. Recorrido: plaza de las Angustias (Santuario), paseo de Pablo Iglesias, Carmen, Real, Rubalcava, Plaza de Armas.

–13:00 h: “Gozoso encuentro” y «Procesión de la Resurrección». La última de las procesiones está organizada conjuntamente por las tres cofradías hermanadas La Soledad, La Merced y Las Angustias y culmina con un «Gozoso Encuentro», a las 13:00 h, en la plaza de Armas, en el que los cofrades se quitan el capuz y caminan ya a cara descubierta sobre las 13:45 h. cuando arranca la “Procesión de la Resurrección”. Recorrido: plaza de Armas, Tierra, Real, Sánchez Barcáiztegui, Iglesia y retirada en la concatedral de San Julián. La Cofradía de las Angustias, al llegar a San Julián, sigue por Iglesia, Cantón de Molíns, Paseo Pablo Iglesias, plaza de las Angustias y retirada en su santuario.

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