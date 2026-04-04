O Parrulo Ferrol mereció más ante el Movistar Inter

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Adán Puentes (X: @adanpuentes |IG: @adanpuentes89)

O Parrulo Ferrol mereció llevarse al menos un punto en su visita al Movistar Inter, cayendo por 3-2, en la 24ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz).

El partido empezaba con el Movistar Inter teniendo la posesión del balón y los ferrolanos basando su juego en media pista, dando el primer aviso Cecilio con un tiro en la frontal del área dentro del área que evitaba Caio César con el pecho, mientras que Malaguti intentaba dar la réplica con un tiro cruzado raso en el lateral del área que se marchaba fuera por poco.

En los siguientes minutos los interistas tenían el control del juego, con las mejores oportunidades, con un gran Caio César que cortaba todas las llegadas, como era el caso de Mínguez dentro del área o de Cecilio en la frontal a pase de Chaguinha. Por parte parrula lo intentaba Penezio con un contragolpe, pero su tiro se le iba fuera.

Llegados a la medianía del periodo, O Parrulo Ferrol lograba contrarrestar el juego del Movistar Inter, teniendo más posesión del balón, subiendo líneas, teniendo una ocasión Gonzalo Santa Cruz al intentarse hacer con un balón muerto dentro del área, pero lograba Jesús García despejarlo justo a tiempo.

Todo cambiaba a falta de minuto y medio para el descanso, momento que el Movistar Inter hace dos faltas seguidas, que llevan a Diogo al punto de doble penalti, no desaprovechando esta oportunidad para anotar el 0-1 con un tiro raso colocado al palo. Los interistas solicitan el SV, pero por problemas técnicos este no funciona, retrasando el partido unos ocho minutos, tomando la decisión de dejar seguir el juego tras ver imágenes en el monitor de mesa, no en el arbitral.

Estos últimos segundos serían de locura, con Chaguinha teniendo una muy clara en un centro al segundo palo con Caio César sacando un gran pie y, en el contragolpe posterior, Iván Rumbo enviaba el balón fuera al segundo palo, por lo que con este 0-1 se llegaba al descanso.

Tras la reanudación, el Movistar Inter presionaba durante los primeros minutos, obligado a los ferrolanos a realizar un juego defensivo, aunque era Malaguti el que daba el primer aviso con un tiro desde diez metros que lograba parar Jesus García bajo palos, mientras que, los interistas metían el miedo en el cuerpo con un balón al larguero de Chaguinha en una falta desde el lateral del área.

Los locales no cesaban en su empeño en ataque poniendo a prueba nuevamente en múltiples ocasiones a Caio César, como en un tiro de Pirata obligándole a realizar una gran intervención. Finalmente, era Cecilio quien conseguía el empate dentro del área aprovechando un rechace de un tiro previo.

El Movistar Inter llegaba a las cinco faltas, pero no dosificaban su juego, cometiendo la sexta. Diogo tuvo un nuevo doble penalti, pero su lanzamiento por el centro lo evitaba Jesús García y, de lo que pudo ser el segundo de los parrulos, al segundo de los locales con un tanto de Raúl Gómez al primer palo de tiro cruzado raso desde la línea de fondo.

A pesar de esto, los ferrolanos no bajaban los brazos y rápidamente volvían a empatar, en una gran jugada de saque de esquina que finalizaba Malaguti al segundo palo para hacer el 2-2.

Las fuerzas estaban parejas en la recta final del partido, con Cecilio volviendo a llegar con peligro al quedarse solo en la frontal ante Caio César, pero su tiro se le iba fuera, pero, a falta de minuto y medio Mínguez se sacaba un tiro cruzado raso por alto desde el lateral que iba a la escuadra para poner nuevamente al Movistar Inter por delante con el 3-2.

O Parrulo Ferrol sacaba primero a Novoa y luego a Diogo como portero-jugador, teniendo una ocasión muy clara a pocos segundos del final en un robo de Rubén Orzáez en la frontal del área, pero el tiro cruzado de Gonzalo Santa Cruz se marchaba fuera por poco, por lo que no habría tiempo para más y este 3-2 sería definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 30 puntos, en el 10º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, que se disputará el domingo 19 de abril, los ferrolanos recibirán al Servigroup Peñíscola, a partir de las 13:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Movistar Inter: Jesús García, Cecilio, Chaguinha, Jaime, Pirata – también jugaron – Raúl Gómez, Mínguez y Pani.

O Parrulo Ferrol: Caio César, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Morgato, Niko Vukmir – también jugaron – Iván Rumbo, Diogo, Jhoy, Bruno Días, Rubén Orzáez, Penezio y Malaguti.

Árbitros: Alberto Carrión y Jesús Almeida, junto con Luis Manuel Manso como tercer árbitro y Ana Sánchez como asistente (Comités castellano manchego y madrileño). Amonestaron a los locales Cecilio y Raúl Gómez, como al entrenador Alberto Riquer; y a los visitantes Diogo, Jhoy y Bruno Días.

Goles: 0-1 Diogo (doble penalti) min.18, 1-1 Cecilio min.27, 2-1 Raúl Gómez min.32, 2-2 Malaguti min.34, 3-2 Mínguez min.38.

Pabellón: Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz).