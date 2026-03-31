O Parrulo Ferrol luchará este miércoles en Pontevedra por conseguir la Copa Galicia

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Llega uno de los momentos marcados en rojo en la temporada de O Parrulo Ferrol, la Final de la Copa Galicia, en el que se verán las caras ante el Noia Portus Apóstoli, en un partido que se disputará este miércoles, a las 20:30 horas, en el Pabellón de los Deportes de Pontevedra y que será emitido en directo en TVG2 y en Agalega.gal.

En la víspera del partido comparecían en rueda de prensa el capitán Iván Rumbo y el entrenador Gerard Casas, ofrecida por Error! Ferrol, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

El equipo llega a este partido “con mucho ánimo” tras la victoria conseguida el pasado domingo, afirmaba el capitán Iván Rumbo, afrontando una final en la que los parrulos están “muy ilusionados para ganar.”

Sobre la pista, los jugadores de O Parrulo Ferrol quieren llevarse cada partido “y queremos ganar esta competición”, en la que espera que sea un duelo “bonito y una fiesta para el fútbol sala gallego.”

A nivel personal, tras los goles anotados en la semifinal ante Lugo Sala, el capitán confesaba que su labor era “ayudar al equipo”, al “no ser un jugador egoísta”, esperando que “ojalá pueda marcar algún compañero.”

En las dos últimas dos finales en las que se vieron las caras fue el Noia Portus Apóstoli el que se llevó la victoria, sumando que ellos son los actuales defensores del título. “Llevan varias seguidas y queremos cambiar eso”, afirmaba.

A las más de 200 personas que se desplazarán a Pontevedra, bien en el autobús facilitado por el club, o por su cuenta, el capitán parrulo les pedía que “disfrutasen” de esta Final y que los apoyen sobre la pista “ya que nos hace mucha falta” para poder hacer de Pontevedra una pequeña A Malata “y eso nos ayudaría mucho.”

Gerard Casas: “Este partido es una buena oportunidad para conseguir un título”



El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, reconocía que jugar un miércoles hace que las piernas de los jugadores “estén cansadas y pesadas”, pero la cabeza “está bien”, con unos síntomas que se notan menos tras la victoria del pasado domingo ante Quesos Hidalgo Manzanares y, ante Finales como la que van a afrontar “ayuda la cabeza y las piernas no importan.”

A nivel personal, esta Copa Galicia es importante para Gerard Casas, en una comunidad “donde esta competición es una tradición, de igual manera que sucede con la Copa Catalunya”, siendo este partido “una buena oportunidad” para intentar conseguir un título.

Lo sucedido en las pasadas navidades en el partido de la primera vuelta en el Pabellón Agustín Mourís está muy presente, recordando que, en aquel momento, los dos equipos tenían opciones para clasificarse para la Copa de España “y ese fue el error que cometimos en esas semanas, ya que no fuimos nosotros”, por lo que en estos últimos días han analizado muchos cortes de vídeo de ese partido “y que nos sirva para poder ganar.”

Gerard Casas no esperaba muchas variaciones tácticas en el Noia Portus Apóstoli a estas alturas de la temporada. “Han pasado 23 jornadas y ha habido pocos cambios en la configuración de los dos equipos”, afirmaba.

A la afición que estará en Pontevedra el técnico quería “darles las gracias” por realizar el desplazamiento en plena Semana Santa ferrolana, esperando que puedan disfrutar y animar al equipo “como hicieron hace unas semanas en la semifinal en Lugo”, esperando recompensárselo “haciendo nuestro trabajo.”