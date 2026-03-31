La nave de O Puntal en Neda ya forma parte del patrimonio municipal

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El Ayuntamiento de Neda acaba de finalizar los trámites para la adquisición del almacén situado junto al espigón de O Puntal. El galpón, que hasta la década de 1970 albergó un taller de carpintería a orillas del río, pasa a formar parte del patrimonio municipal, un primer paso hacia su futura rehabilitación.

La administración local acordó la compra de este antiguo inmueble el 30 de diciembre de 2024, estando el contrato de compraventa sujeto a la presentación de la documentación necesaria para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Una vez verificada esta documentación, de acuerdo con los datos del certificado de inscripción, a mediados de mes se ordenó el pago a cada uno de los doce propietarios, y se inscribieron tanto la construcción como el terreno en el que se ubica.

En total, la entidad local invirtió 23.430 euros en la adquisición del antiguo astillero, construido en los años cuarenta por el fenés Salvador Rodríguez, tras haber residido durante un tiempo en Cuba y Estados Unidos.

Dado el mal estado de conservación del edificio, el gobierno local aspira a obtener, mediante subvenciones, los fondos necesarios para emprender una renovación esencial que permita utilizar este espacio de unos 250 metros cuadrados.