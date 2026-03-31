El Cristo de la Buena Muerte y Jesús Atado a la Columna procesionaron en Ferrol en este Martes Santo

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El procesionario de la Semana Santa de Ferrol incluyó dos desfiles el Martes Santo. Uno de ellos es el del Cristo de la Buena Muerte y Virgen del Perdón y de la Misericordia, que organiza la Cofradía de la Soledad y el segundo de ellos el de Jesús Atado a la Columna y Virgen de la Esperanza, organizado por la Cofradía de Dolores. El buen tiempo primaveral reinante permitió el mayor esplendor de ambos desfiles, no como el pasado año en el que la lluvia amenazó hasta el último momento la salida de las dos procesiones. Hubo abarrote en las calles.

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE

La procesión salió a las 19.00 horas de la Capilla de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, un desfile procesional que hasta hace pocos años recorría el barrio de Ferrol Vello y que ahora la hermandad lleva por el de A Magdalena.

El desfile procesional del Cristo de la Buena Muerte habitualmente estaba protagonizado por un único paso, el del Cristo de la Buena Muerte, al que se sumó en el 2022 el de la Virgen del Perdón y la Misericordia, una talla del escultor sevillano Juan José Negrí Acevedo (2015).

La procesión salió desde la glorieta de Alfredo Martín, con un cambio en el itinerario con el fin de no coincidir a la hora del regreso con la que parte de la iglesia de los Dolores, y avanzó por la calle Real para bajar por Coruña a la Magdalena, hasta San Diego, para de nuevo en la calle Real desde la que subió por Coruña para regresar a la capilla de la VOT. Las calles..abarrotadas.

Tras la Cruz Guía figuraba la Agrupación Musical «Nosa Señora do Nordés» de la OJE y los tercios de la Cofradía de la Soledad así como representaciones de las Cofradías hermanadas de la Merced y Angustias.

El Cristo de la Buena Muerte, cuyo patronazgo ha concedido la Cofradía de la Soledad a la agrupación local de Protección Civil, es una imagen que procesiona en la Semana Santa de Ferrol desde el año 2005 y que fue tallada por el artista David Dosantos Feal.

Sustituyó desde entonces a la más antigua, que data de la segunda mitad del siglo XVII y que antiguamente se veneraba en un pequeño oratorio, al aire libre, próximo a la desaparecida iglesia parroquial de San Julián, en el muelle denominándose Cristo de la Luz y de la Buena Muerte.

Actualmente la talla se conserva en el interior de la concatedral de San Julián junto a la talla de María Magdalena, que se encuentra junto a la imagen del Cristo desde que el pasado año la Asociación de Vecinos del barrio que lleva su nombre celebró por vez primera su festividad en el mes de julio

El Cristo de la Buena Muerte era portado directamente en su cruz, sin trono, a sus pies una ramo de rosas rojas, y a la que le daban escolta de honor varios miembros de la Guardia Civil. Figuraba detrás la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Buena Muerte

Tras la Cruz Guía seguían los tercios de la Cofradía de la Soledad así como representaciones de las Cofradías hermanadas de la Merced y Angustias.

Finalizaba la procesión, detrás del trono de la Virgen, al que daba escolta un grupo de alumnos de la ESENGRA, figuraba la Banda de Música de Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro.

Presidieron en nombre del gobierno municipal las ediles del Partido Popular Blanca García Olivares y Elvira Miramontes Mas, y el director-comandante de la Escuela de Especialidades de la Armada ESENGRA, capitán de navío José Manuel Faraldo Sordo, y en nombre de la Asociación de Protecciòn Civil, la jefa de equipo Antía Evia.

PROCESIÓN DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA Y VIRGEN DE LA ESPERANZA

Procesión de Jesús atado a la Columna y la Santísima Virgen de la Esperanza, la tercera procesión que organiza la Cofradía de Dolores en Semana Santa está protagonizada por las dos imágenes que le dan nombre.

Eran las nueve de la noche y con un abarrote total en las calles. como nunca se había visto en un Martes Santo, y muy especialmente en la zona frontal a la iglesia de los Dolores, el buen tiempo animó a ese abarrote que se amplió a la retirada de la procesiòn.

Tras la Cruz Guía abría marcha la agrupación musical Virgen de la Amargura.

Este año la Cofradía trajo el estreno de una nueva imagen, la figura de un flagelador tallado por el imaginero sevillano Fernando Murciano, un paso más en el proyecto plurianual del paso de misterio de Jesús

atado a la Columna. Murciano vino a la ciudad en 2024 para presentar la primera de las imágenes, la de Jesús, que salió ese año en solitario. En 2025 se estrenó la imagen de Caifás, el sumo sacerdote judío que lo condenó, y este año ha salido del taller del imaginero sevillano la tercera figura, la de un flagelador. Está previsto que la escena se complete el próximo año con un soldado romano. Fernando Murciano es también el autor de otras obras incorporadas en los últimos años al patrimonio servita –Jesús Cautivo, la Virgen de la Amargura, Oración en el Huerto y la réplica actual de San Juan Evangelista- ha tallado en madera de cedro a un Jesús flagelado muy realista, cuyo objetivo es acercarse a los devotos. La imagen de Jesús estrenó este año las «tres potencias doradas».

A la salida del Trono de Jesús de la Columna del «Corralón», con portadores del Cristo de la Misericordia,y escoltado por banderines de ACOTAGA. la Agrupación Musical interpretó la canción «mi barca». dedicada a la imagen de Jesús, entre aplausos de las muchas personas congregadas, y el «elevar al cielo» el «trono» de Jesús.

«Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres, que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos,sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca: junto a ti buscaré otro mar».

Y continuaron desfilando los cofrades de varios tercios, entre ellos el penitencial .

Hasta que de nuevo salía el segundo trono o paso, el de la Virgen de la Esperanza. Himno Nacional interpretado por la Agrupación Musical Virgen de la Amargura, portadoras, escolta de honor de miembros del Tercio del Norte de la Infantería de Marina y la preciosa imagen entre un mar de más de seiscientas rosas. No faltó en la salida la interpretación, musical y canto del «Dios te salve María» a cargo de la Agrupaciòn Musical, y….más aplausos.Y de nuevo ..un elevar al cielo el trono.

En esta procesión despierta gran fervor la imagen de la Santísima Virgen de la Esperanza, el primer trono que en España llevó una dotación de portadoras.

En este 2026 se cumplen 42 años de la creación del Tercio de la Esperanza, va portado por más de 60 mujeres, por ello goza de especial popularidad y el trono es conocido como el de “las niñas”. Cabe recordar que la Cofradía de Dolores de Ferrol fue pionera en España, hace más de tres décadas, en crear una dotación femenina para llevar un trono. Llevan capuz verde y su tercio viste también este color.

La despedida

En la retirada, un acto que fue seguido con especial devoción por el numeroso público y que se retransmitió por streaming, no podía faltar ese homenaje y despedida a la Esperanza.

Fue un auténtico espectáculo, centenares y centenares de personas en Amboage, ante la iglesia de Dolores, desde Real a María, en ese tramo de la calle Méndez Núñez…abarrote total.

La retirada de Jesús de la Columna..algo inolvidable tanto por parte de los portadores como por la Agrupaciòn Acotaga, la canción de recuerdo a un compañero perdido ….imponía «Cuando la pena nos alcanza del compañero perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz», y ante el «corralón«, despedida, aplausos y el trono de nuevo «al cielo«…e Himno Nacional.

Pero esa despedida «sabía a poco» faltaba la de la Reina de los cielos…Y…apoteosis final con «la Esperanza».. el trono acercándose la calle de Méndez Núñez, y ya frente a la iglesia, sede oficial, de los Dolores…. como homenaje a la Esperanza la Agrupación del Nazareno, antigua Banda Ferrol, interpretó y cantó, canción también seguida por muchos de los asistentes.

“Una madre no se cansa de esperar”, «Cuántas veces siendo niño te recé /Con mis besos te decía que te amaba /Poco a poco con el tiempo/ olvidándome de ti /por caminos que se alejan me perdí (Por caminos que se alejan me perdí)…..Hoy he vuelto madre a recordar / cuántas cosas dije ante tu altar / y al rezarte puedo comprender /que una madre no se cansa de esperar. (Que una madre no se cansa de esperar).

Eran las doce menos cuarto de la noche, las portadoras de la Esperanza bailaban el trono, lo alzaban al cielo, , aplausos, gritos de «Viva la Esperanza» repetidos y repetidos, emoción y sonaba el Himno Nacional, el trono era introducido en el «corralón» y se daba por finalizada la procesión.

Una amplia representación formó parte de la presidencia, la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; la senadora del partido popular, Verónica Casal Míguez; el presidente de la Cofradía de Dolores, José Ángel Vázquez Freire; en representaciòn de la Armada el comandante del Tercio Norte de Infantería de Marina, coronel Antonio Palmero Romero; en representación del concello, la edil de turismo y patrimonio histórico, María del Carmen García Fraga; las ediles populares María del Carmen Pieltain Fernández, Rosa Martínez Beceiro y Patricia Cons Formoso; la edil socialista Ana Lamas Villar; el presidente de a Junta General de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel Selle; el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y comarca, Emilio Vázquez Rey;el presidente del grupo JOFER, José Fernández Gómez; y el presidente de de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro José Veiga López, acompañado por varios miembros de la junta directiva.

ACTOS DEL MIÉRCOLES SANTO

—-18:30 h: «Nuestra Señora de los Cautivos y del Santísimo Cristo Redentor», Cofradía de la Merced. La llamada «Virgen Blanca», nombre con el que popularmente se conoce a Nuestra Señora de los Cautivos, cuenta con marcha propia, «Líbrame». Recorrido: Capilla de la Merced, María, Méndez Núñez, Real, calle de Sánchez Barcáiztegui, Magdalena, Tierra, Real, Méndez Núñez, María, Capilla de la Merced.

—-19:00 h: Procesión del «Cristo de los Navegantes», Cofradía de la Soledad. Esta procesión sin capuchones es la única que entra en el Arsenal Militar. Recorrido: Parroquia del Socorro, Merced, Espartero, Glorieta de Alfredo Martín, San Francisco, Puerta del Parque del Arsenal,entrada libre al Arsenal y salida por la puerta de la Cortina, Avenida de la Marina y retirada en la iglesia del Socorro.

—-21:00 h: «Cristo del Perdón y María Santísima de los Desamparados», Cofradía de las Angustias. Parte del Santuario de las Angustias y se incorporó al procesionario en el año 1986. Recorrido: Santuario en la plaza de las Angustias, paseo de Pablo Iglesias, Carmen, Real, calle de Sánchez Barcaiztegui, Magdalena, Carmen, paseo de Pablo Iglesias y retirada en el Santuario.

—-22:30 h: «Procesión de la Penitencia», Cofradía de Dolores. Cruces y cadenas son las protagonistas de una de las procesiones más conocidas. Empieza a las 21:45 h. con el acto penitencial y la procesión sale a las 22:30 h. con este recorrido: Méndez Núñez, Real, Tierra, Dolores, Méndez Núñez, retirada.