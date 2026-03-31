El alcalde de Ferrol recibe a la Campeona de Europa sub-21 de kayak polo, Marta Canosa

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El crecimiento y proyección de la palista internacional del Copacabana Ferrol, Marta Canosa le ha dado muchos éxitos en los últimos años, el más reciente el Campeonato de Europa sub-21 de kayak polo en Avranches (Francia), lo que le ha valido ser la mejor deportista de Ferrol en 2024 y, hace unas semanas, en la Gala do Deporte en la que se premiaba el año 2025 logrando ser finalista.

Una de las cosas que estaban pendientes tuvo lugar este martes con el recibimiento oficial en el Concello de Ferrol por parte del alcalde José Manuel Rey Varela, destacando que la deportista era “un dos mellores exemplos do talento e da capacidade que hai na nosa cidade”, agradeciendo que lleve el nombre de Ferrol en las competiciones en las que participa a nivel internacional.

Al mismo tiempo, el regidor también quiso poner en valor la labor que desempeña el Club Copacabana, en la Liga Iberdrola de Primera División, en la que Marta Canosa, junto con sus compañeras de equipo, lograron el séptimo puesto.