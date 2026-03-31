Valdoviño acoge una jornada de fútbol playa en A Frouxeira

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Más de un centenar de niños y jóvenes de las provincias de A Coruña y Lugo participaban en la mañana de este martes 31 de marzo en la playa de la Frouxeira en una jornada de convivencia de fútbol playa organizada por la Real Federación Gallega de Fútbol con el apoyo del Ayuntamiento de Valdoviño.

La federación tenía el objetivo de darle impulso a esta práctica, además de servir como preselección de cara a configurar las selecciones gallegas en las categorías base, de prebenjamín a juvenil. Valdoviño fue el escenario elegido para acoger la iniciativa en la zona Norte, mientras que Villagarcía se convertía en el emplazamiento sur del proyecto.

El presidente de la federación, Pablo Prieto, participaba junto al alcalde, Alberto González, y el concejal de Deportes, Sergio Saavedra, en la clausura de la jornada.