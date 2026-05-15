Océano Surf Museo de Valdoviño se une al DIM con una jornada de puertas abiertas y visita guiada

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El Océano Surf Museo de Valdoviño se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos (DIM) este lunes 18 de mayo. Bajo el amparo del ICOM (Consejo Internacional de Museos), el centro se une a las jornadas de puertas abiertas que se celebran simultáneamente en todo el mundo para destacar el papel de estas instituciones como agentes de intercambio y enriquecimiento cultural.

Para facilitar la afluencia de público, el museo abre excepcionalmente sus puertas este lunes con horario extendido: por la mañana de 10:00 a 14:00 y por la tarde de 16:00 a 20:00 horas. Esta es una oportunidad ideal tanto para los residentes de Valdoviño como para los visitantes, quienes podrán recorrer gratuitamente las salas de un centro que hoy en día sigue siendo un referente y único en su temática en todo el territorio nacional.

Además del acceso gratuito, el Ayuntamiento de Valdoviño invita al público a participar en una visita guiada especial que tendrá lugar a las 18:00 horas. El recorrido estará a cargo del personal técnico del museo, que explicará en detalle la historia del surf, la evolución del material y la estrecha relación entre este deporte y la identidad de Valdoviño.

No es necesario registrarse previamente para participar; los interesados ​​solo tendrán que presentarse en las instalaciones del museo unos minutos antes del inicio de la visita.

El Ayuntamiento anima a toda la población a aprovechar este evento para descubrir —o redescubrir desde una nueva perspectiva— el patrimonio cultural y deportivo que conserva el centro.