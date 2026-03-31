Agentes de las policías alemana e italiana refuerzan el dispositivo de la Semana Santa de Ferrol

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La Semana Santa de Ferrol atrae a visitantes no solo de diversos lugares de la geografía gallega o nacional, sino también a nivel internacional. Para ello, dentro del proyecto Comisarías Europeas de la que forma parte la Policía Nacional se han incorporado a la comisaría de Ferrol-Narón agentes de las policías alemana e italiana.

Los agentes destinados a Ferrol eran recibidos este martes por el alcalde José Manuel Rey Varela, que les daba la bienvenida a la ciudad, agradeciéndoles su disposición para contribuir a la seguridad en la semana grande.

Las funciones que tendrán, además de estar patrullando con los efectivos de la Policía Nacional, será la de asistencia al turista, ofreciendo apoyo en labores de traducción o en cualquier situación que sea necesaria.