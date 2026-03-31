Ferrol quiere ser ciudad amiga de la infancia, de la mano de Unicef

31 marzo, 2026 Dejar un comentario 151 Vistas

José Manuel Rey Varela en rueda de prensa este martes | Concello de Ferrol

El Concello de Ferrol aspira a formar parte de la red de ciudades amigas de la infancia, de Unicef España. Para ello ya se han dado los primeros pasos con un plan de trabajo que lleve a contar con una estrategia de infancia y adolescencia de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Así lo afirmaba este martes el alcalde José Manuel Rey Varela, tras una junta de gobierno local que ha dado el visto bueno a empezar con estos trámites y que dan continuidad a una mesa de coordinación interna con representación de varias concejalías para impulsar e implantar de manera transversal el diseño de un plan local de infancia y adolescencia.

El siguiente paso será la redacción del I Plan Local de Infancia y Adolescencia “cunha duración prevista entre catro e seis anos”, afirmaba el regidor en el que estarán detallados el diagnóstico de la situación, la propia mesa de coordinación y un órgano de participación infantil y adolescente activo, será cuando puedan solicitar esta candidatura a Unicef España.

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