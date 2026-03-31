Ferrol quiere ser ciudad amiga de la infancia, de la mano de Unicef

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El Concello de Ferrol aspira a formar parte de la red de ciudades amigas de la infancia, de Unicef España. Para ello ya se han dado los primeros pasos con un plan de trabajo que lleve a contar con una estrategia de infancia y adolescencia de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Así lo afirmaba este martes el alcalde José Manuel Rey Varela, tras una junta de gobierno local que ha dado el visto bueno a empezar con estos trámites y que dan continuidad a una mesa de coordinación interna con representación de varias concejalías para impulsar e implantar de manera transversal el diseño de un plan local de infancia y adolescencia.

El siguiente paso será la redacción del I Plan Local de Infancia y Adolescencia “cunha duración prevista entre catro e seis anos”, afirmaba el regidor en el que estarán detallados el diagnóstico de la situación, la propia mesa de coordinación y un órgano de participación infantil y adolescente activo, será cuando puedan solicitar esta candidatura a Unicef España.