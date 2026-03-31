La zona de aparcamiento al lado del Centro Cultural Torrente Ballester será reformada

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La calle Julio Pardo de Atín, en uno de los laterales del Centro Cultural Torrente Ballester será totalmente reformada y contará con ocho nuevas plazas de aparcamiento, dentro del convenio de cooperación firmado entre el Concello de Ferrol y la Deputación de A Coruña, en las actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que cuenta con fondos europeos del Plan de Recuperación Next Generation.

Así lo daba a conocer este martes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela tras su aprobación en la junta de gobierno local, en una intervención que contará con un presupuesto de 62.400 euros, con un plazo de ejecución una vez sea adjudicado de un mes.

Esta vía, a día de hoy, presenta un “deterioro evidente”, afirmaba el regidor y que está siendo utilizado por los vehículos “de maneira precaria.”

El regidor quería agradecer la colaboración entre administraciones, en este caso con la Deputación de A Coruña para mejorar la ciudad, en un convenio de cooperación con un presupuesto de 217.726,37 euros, de los cuales el Concello de Ferrol aportará 72.696,79 euros, en el que también están incluidos la creación y señalización de caminos en bici en las baterías militares de Ferrolterra; la mejora de la iluminación eficiente en el centro histórico de Ferrol, en los accesos y en el patrimonio militar o la mejora de la iluminación de la fachada del palacio municipal.