Neda demanda a mellora do financiamento do servizo de axuda no fogar

31 marzo, 2026

O Concello de Neda acorda solicitar ás administracións autonómica e central, competentes en materia de atención á dependencia, avancen cara ao financiamento íntegro do Servizo de axuda no fogar, un recurso clave para garantir a permanencia no fogar de moitos veciños e veciñas con problemas de autonomía. 

Pleno marzo en Neda

A demanda, abordada na sesión plenaria deste mediodía, a iniciativa dos nacionalistas, concitou o respaldo de todos os grupos agás do PP. O pleno deu luz verde ao texto, que alude ao “infrafinanciamento estrutural” do actual sistema, denunciando que se está a trasladar o custo deste servizo fundamental aos concellos, e reclama, entre outras cuestións, ir máis aló da mellora pactada entre a Xunta e FEGAMP ata conseguir no 2027 o financiamento íntegro.

O rexedor municipal, admitindo que as novas axudas por hora aprobadas melloran a situación de partida, subliñou que resultan insuficientes, demandando que a Xunta de Galicia asuma dunha vez por todas a prestación deste servizo. Nesta liña, a moción avoga aprobada avoga por un novo modelo integral público de coidados. O PP, aínda admitindo que o sistema é mellorable, o PP votou en contra do texto que cualificou de “panfleto contra a Xunta”.

Outros asuntos aprobados

Idéntico respaldo obtivo a moción a prol a igualdade real que reafirma o apoio ao movemento feminista galego e solicita, entre outras cuestións, o reforzamento da rede galega de Centros de Información á muller.

Durante a sesión ordinaria, desenvolvida na Casa do Concello, prosperaron por unanimidade correccións técnicas nos proxectos de mellora das infraestrutura de abastecemento de auga recentemente aprobados e a adhesión ao convenio coa Xunta de Galicia e a FEGAMP para o desenvolvemento da administración dixital.

Finalmente, o Concello deu luz verde por maioría absoluta á normativa de mínimos para preservar o papel das redes sociais institucionais como “canles públicas de información veraz e actualizada sobre a actividade municipal” e “favorecer a interacción cidadá dentro dun marco de respecto, convivencia e cumprimento da legalidade vixente” (por exemplo, as de protección datos e propiedade intelectual).

A oposición desmarcouse.
Non prosperou a moción sobre a agresión militar contra Irán, ante a negativa do BNG de retirar do texto cuestións como a saída de España da OTAN, e tampouco a relativa ao alumeado ao estar o Concello a traballar xa no tema.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *