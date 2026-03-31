Portos de Galicia reordenará temporalmente por seguridad la circulación en el acceso al puerto de Barallobre

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Portos de Galicia en colaboración con el Ayuntamiento de Fene y la Policía Local, instalará este próximo miércoles la señalización de reordenación de tránsito que restringe temporalmente la circulación en el acceso al puerto de Barallobre por motivos de seguridad. En una inspección realizada a las infraestructuras portuarias después del tren de borrascas de este invierno, Portos de Galicia detectó problemas en la estructura de un tramo del borde marítimo, bajo lo viario de acceso a la lonja.

Ante esta situación y para minimizar riesgos, el ente público y el Ayuntamiento consensuaron cerrar al tráfico rodado un tramo del carril de salida desde la lonja reordenando la circulación en ambos sentidos por el carril contrario. Asimismo no estará permitido temporalmente el tránsito peatonal en la acera de dicho tramo.

Una vez establecida la restricción de circulación y la señalización como medidas urgentes, Portos de Galicia está trabajando en paralelo en la tramitación de las obras de reparación del acantilado que registró una pérdida de material en la base debido a los efectos del mar, agravados por los temporales.