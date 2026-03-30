Luisa Deelman, de Alemania, y Carlo Mincone, de Italia, se suman a los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional Ferrol-Narón

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La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, recibió este lunes en la Delegación Territorial a la comisaria de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa, con motivo del Proyecto Comisarías Europeas. Junto a Ochoa, acudieron Luisa Deelmann y Carlo Mincone, los dos policías extranjeros que están participando en este programa desde 27 de marzo hasta 6 de abril, coincidiendo con la Semana Santa.

La delegada elogió el trabajo de la Policía Nacional en estos días de mayor movimiento en la ciudad y aprovechó para darles la bienvenida a los policías extranjeros, a los que deseó una buena estadía en Ferrol “en una época tan buena para descubrir nuestras tradiciones como es la Semana Santa”.

Durante su estancia en la ciudad, Deelmann, que llega del cuerpo de Policía Estatal de Alemania (Landespolizei), y Mincone, miembro de la Policía del Estado de Italia (Polizia dice Stato), realizarán, entre otras funciones, patrullas a pie y en vehículo por las zonas con mayor afluencia de turistas, donde podrán tomar contacto con la ciudadanía en general y asistir en labores de traducción la turistas de sus países de origen. Además, estos policías utilizarán el uniforme de servicio de su cuerpo.

El Proyecto Comisarías Europeas se inició en el año 2008 en colaboración con Francia, ampliándose en 2012 con Portugal, en 2014 con Italia y en el 2020 con Alemania, incorporándose cada año nuevos desplazamientos debido a la buena acogida en España y en el extranjero.