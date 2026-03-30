Arden los cables de un transformador y deja sin luz a varias viviendas en As Pontes

30 marzo, 2026 Dejar un comentario 176 Vistas

Fot. cedida

Los cables de la fachada de un transformador ubicado en As Pontes han ardido este lunes, dejando sin luz a los vecinos de que dependen de él.

En el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia se recibieron varias llamadas de vecinos informando del incendio por lo que desde el CIAE se dio aviso, sobre las 14.30 horas a los Bomberos do Eume, con base en As Pontes, a la Policía Local, Guardia Civil y a la empresa suministradora, Naturgy,  cuyos efectivos acudieron a la calle Ramón Cabanillas a la altura del nùmero 4.

fot. cedida

Los bomberos del Parque do Eume, tras recibir el aviso de Naturgy de que la corriente estaba cortada, procedieron a extinguir el fuego.

Actualmente, (19 horas de la tarde) los operarios están trabajando para poder restablecer el servicio a varios edificios de viviendas afectados, esperándose que se resuelva el problema antes de las 21.00 h.

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