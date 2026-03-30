Arden los cables de un transformador y deja sin luz a varias viviendas en As Pontes

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Los cables de la fachada de un transformador ubicado en As Pontes han ardido este lunes, dejando sin luz a los vecinos de que dependen de él.

En el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia se recibieron varias llamadas de vecinos informando del incendio por lo que desde el CIAE se dio aviso, sobre las 14.30 horas a los Bomberos do Eume, con base en As Pontes, a la Policía Local, Guardia Civil y a la empresa suministradora, Naturgy, cuyos efectivos acudieron a la calle Ramón Cabanillas a la altura del nùmero 4.

Los bomberos del Parque do Eume, tras recibir el aviso de Naturgy de que la corriente estaba cortada, procedieron a extinguir el fuego.

Actualmente, (19 horas de la tarde) los operarios están trabajando para poder restablecer el servicio a varios edificios de viviendas afectados, esperándose que se resuelva el problema antes de las 21.00 h.