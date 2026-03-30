Cristo Rey y la Virgen de la Amargura procesionaron en Ferrol en la noche del Lunes Santo

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A las nueve y cuarto de la noche de este Lunes Santo partía de las inmediaciones del templo de Nuestra Señora de los Dolores, del «corralón», la procesión de Cristo Rey y la Virgen de la Amargura, único desfile procesional en esta jornada que el pasado año debido a la fuerte lluvia tuvo «que quedarse en casa». En la misma figuraban varios tercios de la Cofradía que acompañaban a los pasos del Cristo y la Virgen. Las calles del centro de Ferrol, especialmente la zona de la plaza de Amboage estaban abarrotadas, colaborando el buen tiempo reinante.

Tras la Cruz Guía se encontraba la banda ACOTAGA, agrupación musical muy fiel a la Semana Santa Ferrolana y ya seguidamente tras el paso de varios tercios sonaba el himno nacional, la imagen de Cristo Rey salía a la calle.

El magnífico “trono” de Cristo Rey, obra de los talleres de Cándido Hermida, portaba la imagen restaurada en los talleres coruñeses de Carmen Aguado de Soutomaior. La imagen pertenece al colegio del mismo nombre, que desde el año 1984 la cede a la Cofradía de Dolores para salir en sus desfiles.

Hasta el año 2013 salió bajo la advocación del Cristo del Socorro y ya desde el año siguiente procesiona con el Tercio de Cristo Rey, formado en 2014 por padres, alumnos, exalumnos, etc, de dicho colegio, y conocido como “ o dos nenos” por el alta presencia de escolares. .

Los cofrades de este tercio vestían hábito negro y capuz de terciopelo bordado en oro, y capa de color azul.

En el momento de salir el «trono» del «corralón», llevado a hombros por portadores de San Juan, los alumnos y cofrades cantaron el himno «Gloria al Rey», con aplauso final de las muchas personas que presenciaban la salida de la procesiòn.

Daban escolta miembros de la Guardia Civil y tras el «trono» figuraba la Banda de la Agrupaciòn Musical de la Misericordia, de Viveiro. Lo hacía por vez primera con las Cofradías de Dolores.

Y ya , en la procesión los miembros del grupo penitencial, portando pesadas cruces, descalzos y much@s con cadenas en los tobillos.

Cerraba la procesión el “paso” de la Virgen de la Amargura, bajo palio, que era llevado a hombros por portadores de la Verónica. Un precioso trono plateado que también presentaba una hermosa ornamentación floral a cargo de rosas blancas.

La Santísima Virgen de la Amargura es una imagen tallada por el escultor sevillano Fernando Murciano Abad, y que hizo en 2009 su primera salida. Daban escolta alumnos de la Escuela de Especialidades de la Armada de la ESENGRA.

Las cofrades de este tercio vestían hábito y capa de color negro y fajín y capuz morados. Este tercio está integrado solamente por mujeres.

Tras el paso, la presidencia en la que figuraban el teniente alcalde , Javier Díaz Mosquera; el comandante director de la ESENGRA, capitán de navío José Manuel Faraldo Sordo; y las ediles del Partido Popular Maica García Fraga y Susana Sanjurjo Fraga. La parte musical estuvo a cargo de la Banda de Música de As Pontes.

La procesión, contemplada por numerosos ciudadanos, recorrió las calles de Méndez Núñez, Real, Arce (por vez primera), Magdalena, Tierra, Real, y Méndez Núñez.

A la retirada, pasadas las doce de la noche, en la zona de la iglesia parroquial las Bandas entonaron varias piezas en honor a las imágenes titulares, aplausos, vivas…y hasta lágrimas.

Fue una noche muy especial en la que queda felicitar a la cofradía de Dolores, a portadores, músicos.. fue una magnífica procesión con una retirada inolvidable

MARTES SANTO

Procesiones

–19:00 h. Procesión del “Cristo de la Buena muerte”, Cofradía de la Soledad. Recorrido: Capilla de la Venerable Orden Tercera, Glorieta de Alfredo Martín, Real, Coruña, Magdalena, San Diego, Real y retirada en la capilla de la Orden Tercera. Imágenes, del Cristo de la Buena Muerte , de Jesús Cepeda, 2025; y de la Virgen del Perdón y de la Misericordia, de Juan José Negri Acevedo, 2015.

–21:00 h: Procesión «Jesús de la Columna y la Santísima Virgen de la Esperanza», Cofradía de Dolores. Cabe destacar que el trono de la Virgen de la Esperanza fue el primero portado por mujeres. Itinerario: Méndez Núñez, Real, Sánchez Barcáiztegui, Magdalena, Tierra, Real, Méndez Núñez, retirada. Imágenes, Jesús de la Columna, de Fernando Murciano Abad, 2024; del Cristo Penitencial; y de la Virgen de la Esperanza, de José María Hurtado, 2014.

Otr0s actos

-A las 11.00 horas en la concatedral de San Julián, misa crismal, presidida por el obispo de la diócesis, Fernando Garcia Cadiñanos.

-A las 19.00 horas en la concatedral de San Julián concierto de música sacra a cargo de la Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena. Contará con la presencia del obispo diocesano. Entrada libre.