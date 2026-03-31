La Diputación de Lugo promueve un acto con la Armada de Ferrol con motivo de la programación de la Semana Santa

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La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, ha participado este lunes en un encuentro con la Armada de Ferrol organizado por el organismo provincial y la Cofradía de la Virgen de la Esperanza dentro de los actos celebrados este lunes santo en conmemoración de la Semana Santa de Lugo, declarada de Interés Turístico Gallego y con la que colabora la institución provincial.

La jornada ha comenzado en el consistorio de Lugo, con presencia del alcalde de la ciudad, Miguel Fernández; la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López, y representantes de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza y otras autoridades que recibieron a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Durante el acto, la presidenta provincial ha acompañado a las tropas que pasaron revista y desfilaron ante el público asistente. El acto ha estado presidido por el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar.

En el mismo, Carmela López ha subrayado la importancia de esta tradición que refuerza, ha dicho, el vínculo histórico de más de 70 años entre Lugo y la Armada de Ferrol.