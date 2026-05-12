Navantia Seanergies valida con éxito la inspección de estructuras eólicas marinas mediante drones autónomos

El astillero de Navantia Seanergies en Fene (A Coruña) ha realizado por primera vez la inspección visual de una estructura eólica marina –una jacket– mediante un dron aéreo autónomo, un desarrollo tecnológico propio que cuenta con el respaldo de las principales sociedades de clasificación del sector offshore, Bureau Veritas, DNV y Lloyd’s Register.

La prueba, presenciada por representantes de las tres entidades certificadoras, permitió comprobar las capacidades del sistema, fruto de un proyecto de innovación entre Navantia Seanergies y el Grupo de Investigación de Robótica, Visión y Control de la Universidad de Sevilla, vinculado a la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA).

Durante la jornada, las imágenes captadas por el dron se proyectaron en tiempo real en una sala del astillero, ofreciendo a los asistentes tanto visión normal como distintos niveles de ampliación –zoom óptico de hasta x40 y digital de x80–, lo que posibilitó la detección y localización precisa de defectos. Se verificó además que un zoom de x5 equivale a la capacidad visual de un operario experto, conforme a los estándares normativos del sector.

«El sistema aportará una mayor eficiencia y seguridad al proceso de inspección final de unidades offshore de grandes dimensiones con clientes y sociedades de clasificación«, afirmó la directora del astillero de Navantia Seanergies Fene, Carla Chawla.

En la misma línea, María Antonia Gálvez, responsable de desarrollo de negocio de DNV, calificó la innovación como un «salto cualitativo y cuantitativo increíble que mejorará la calidad y la seguridad en las inspecciones». Por su parte, Javier González, responsable de eólica flotante de Bureau Veritas, subrayó «el ahorro en horas de trabajo de inspectores y operarios».

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Centro de Excelencia de Navantia Seanergies (Coex Green Energies) y en los objetivos de transformación, modernización y digitalización del astillero de Fene. El proyecto da continuidad a colaboraciones previas como ePark+, orientado al desarrollo de soluciones para la inspección autónoma en parques eólicos marinos.

Tras la demostración, los participantes mantuvieron una puesta en común para planificar los siguientes pasos, que incluyen la capacitación del astillero en el uso de esta tecnología con vistas a su integración progresiva en los procesos de inspección industrial.