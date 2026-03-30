El PSOE de Ferrol critica la ocultación por parte del gobierno local de la prórroga en las obras del campo de tiro de Catabois

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Las obras para convertir el antiguo campo de tiro de Catabois en un nuevo pulmón verde de la ciudad tendrán una prórroga de tres meses, hasta el 25 de agosto de 2026, según daba a conocer este lunes el concejal socialista, Julián Reina; criticando la labor del gobierno local de ocultar la aprobación de esta prórroga desde hace una semana “e hoxe volveu citar á prensa para vender fume co seu enésimo vídeo publicitario.”

El expediente administrativo confirma que la empresa adjudicataria solicitó la ampliación el pasado 10 de febrero, contando con le visto bueno de la dirección de obra y de los técnicos municipales para dar esta prórroga de noventa días para garantizar la calidad técnica de los trabajos “pero o goberno local optou por non facer pública esta decisión.”

Lo sucedido con el campo de tiro de Catabois “é a proba definitiva de que este goberno está máis preocupado pola estética e os likes nas redes sociais que pola transparencia cos veciños e veciñas.”

Julián Reina, en su crítica, afirmaba que en esta última semana el gobierno local “enviou 16 comunicados de prensa sen mencionar nin unha soa vez este cambio no cronograma”, usando los recursos municipales “para a estretexia de autobombo mentres agocha debaixo da alfombra calquera dato que poida empañar o seu relato de eficacia ficticia.”