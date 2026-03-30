El gobierno local y central se reparten el mérito de la futura construcción de la comisaría de la Policía Nacional en el Sánchez Aguilera

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La nueva comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón estará ubicada en una de las parcelas del antiguo cuartel Sánchez Aguilera, en una intervención dotada de más de 7 millones de euros por parte del Ministerio del Interior y, de la que solo falta la oficialidad de la cesión del terreno por parte del Concello de Ferrol.

Hasta aquí es donde coinciden las versiones ofrecidas este lunes al mediodía por parte del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela a las dadas unas horas después en una rueda de prensa conjunta por parte del secretario general del PSOE de Ferrol, Ángel Mato; acompañado del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blando y del subdelegado, Julio Abalde.

Ante los rumores de que la rueda de prensa socialista sería para dar más detalles sobre esta nueva comisaría, el regidor era preguntado por los medios de comunicación tras la presentación de la campaña turística ‘Toque Ferrol’ al respecto, reconociendo estos trámites avanzados con el Ministerio del Interior para la cesión de la parcela, produciéndose un “punto de encontro” entre todas las administraciones, esperando poder oficializar todo próximamente en un acto en el que al gobierno local le gustaría contar con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Aquí ya difiere el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, afirmando que no era necesaria la presencia del ministro para oficializar la cesión del terreno “xa que este é un procedemento unilateral do Concello de Ferrol” y no uno bilateral en el que hiciera falta la firma de dos administraciones, pero sí le gustaba la idea de que el ministro pudiera estar presente en una futura inauguración de la comisaría en su nuevo enclave, que, si todos los trámites se cumplen, podría estar lista en el año 2031.

Para el secretario general socialista, Ángel Mato, esta comisaría será una realidad “a pesar do goberno de Rey Varela”, criticando que solo realiza su labor “facendo anuncios en rolda de prensa”, la cual, según daba a conocer el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, será de igual tamaño que la nueva comisaría provincial de Lugo “e aquí se decide facer tamén así polo nivel de poboación.”

Reurbanización del Sánchez Aguilera

Otro de los temas candentes sobre los terrenos del antiguo cuartel Sánchez Aguilera es su proyecto de reurbanización, donde el inicio de las obras de la comisaría no estaría vinculado, según reconocía José Manuel Rey Varela, agradeciendo el trabajo realizado de manera conjunta por los técnicos del Ministerio del Interior y del Concello de Ferrol.

Y aquí, nuevamente, vuelven las discrepancias entre las dos instituciones. El regidor ferrolano criticaba la labor del Ministerio de Vivienda sobre su negativa a hacer las viviendas, mientras no esté aprobada la distribución de las parcelas “e poden copiar literalmente ao Ministerio do Interior para o proxecto constructivo”, mientras que el secretario general socialista, Ángel Mato, le quería poner como ejemplo su gestión en la alcaldía en su primer mandato y la Xunta de Galicia en O Bertón “tras estar distribuidas as parcelas en 2011 e agora, quince anos despois, estánse a facer vivendas”, pidiéndole al actual regidor que “faga un esforzo e se poña a edificar”, afeándole también que en el proyecto Rexurbe de rehabilitación solo se han entregado dos viviendas de las 23 prometidas.

Para el anterior alcalde de la ciudad, el actual gobierno “non ten como prioridade” el Sánchez Aguilera a pocas semanas de llegar al tercer año de mandato, al no producirse avances en proyectos como el de la ‘Ciudad de la Justicia’.