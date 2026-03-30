Rey Varela presenta el nuevo vídeo turístico de la ciudad “Toque Ferrol” en el inicio de la Semana Santa

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La campaña Toque Ferrol-Ferrol Touch presentada por el Concello de Ferrol en la última edición de Fitur se intensifica con un nuevo vídeo lanzado este lunes en la página web oficial y en sus redes sociales y que era dado a conocer previamente en rueda de prensa por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Este es un spot que “mostra a esencia” de la ciudad, en este inicio de la Semana Santa “o orgullo da cidade e de sentirnos ferroláns”, en el que han querido hacer un retrato de la ciudad “que cause impacto para os visitantes e que sexa imposible de esquecer”, mostrando la esencia de Ferrol a través de las tradiciones culturales.

Lo que pretende este vídeo de Toque Ferrol-Ferrol Touch es “homenaxear” la ciudad tal y como es “sen maquillaxes nin artificios”, siendo los protagonistas dos actores locales en diversas localizaciones de la ciudad, como es la ría, la estatua homenaje al pequeño cofrade en la calle Real, el puerto de Curuxeiras, la calle Irmandiños en plena transformación de ‘Abrir Ferrol ao mar’, las playas o las Meninas de Canido.

El regidor reconocía que la fuerza de la ciudad “está no cotiá, cunha fortaleza humana incuestionable” y le gustaría que cuando la ciudadanía viese este spot “poida facerlo con orgullo e compartilo” en sus redes sociales o a sus allegados.

Esta campaña de promoción turística no finalizará aquí, sino que Toque Ferrol-Ferrol Touch tendrá continuidad en los próximos meses, con nuevos vídeos que se irán presentando para promocionar la ciudad, tal y como afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela.