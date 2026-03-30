Neda convoca un proceso de selección urgente para nombrar a un trabajador social interino

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El Ayuntamiento de Neda convoca a concurso público para la designación urgente de un funcionario interino para el puesto de trabajador social a tiempo parcial. Los interesados ​​tendrán hasta el 6 de abril para solicitar su participación y presentar la documentación.

La decisión se tomó cuando el puesto quedó vacante tras la renuncia voluntaria del profesional que lo ocupaba, y una vez agotada la lista de candidatos creada hace cuatro años, ya que todas las personas incluidas en ella se encuentran actualmente empleadas. La duración del puesto interino será hasta noviembre de este año.

Este puesto a tiempo parcial está abierto a personas de nacionalidad española o de otros estados miembros de la UE que no hayan alcanzado la edad máxima de jubilación y que posean un título universitario en Trabajo Social, un diploma en Trabajo Social o un título universitario equivalente. Deben tener capacidad funcional para desempeñar las tareas y no haber estado involucradas en causas de incompatibilidad ni haber sido separadas del servicio en la administración pública por procedimiento disciplinario.

Dado que se trata de un concurso, el jurado evaluará la experiencia profesional de los candidatos en puestos similares tanto en la administración como en empresas privadas, así como la formación específica que puedan demostrar en relación con el trabajo a realizar.

Quienes deseen postularse para el puesto tendrán hasta el lunes 6 de abril para presentar su solicitud, utilizando el formulario oficial disponible, y con la documentación complementaria en el registro del Ayuntamiento. En los siguientes enlaces puede descargarse el modelo oficial y las bases de la convocatoria:

Anuncio de aprobación de las bases y convocatoria de solicitudes

Certificado de aprobación de las bases del concurso

Publicación de las bases y la convocatoria en el BOP

Modelo estándar de instancia (Anexo I)

Declaración responsable (Anexo II)