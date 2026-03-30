Histórica doble convocatoria con la selección española de los jugadores de O Parrulo Ferrol, Novoa y Gonzalo Santa Cruz

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Este lunes es un día histórico en O Parrulo Ferrol al conocerse la convocatoria por primera vez de dos jugadores para la selección española absoluta, Novoa y Gonzalo Santa Cruz, para medirse en doble partido amistoso con Finlandia los próximos 10 y 11 de abril en Nokia.

Novoa se ha ganado un sitio fijo en la selección española absoluta tras debutar en el mes de octubre en partido amistoso ante Marruecos, logrando entrar en la lista definitiva de la Eurocopa y siendo uno de los protagonistas del octavo título continental del combinado nacional.

Para Gonzalo Santa Cruz esta es su primera llamada con el combinado absoluto, tras haber sido llamado previamente en las categorías sub-19 y sub-21, esta última en el pasado mes de diciembre. Su nombre ya había estado en la prelista de la última ventana antes de la Eurocopa y ahora tendrá la oportunidad de debutar con la selección española absoluta, dando un paso más en su progresión y crecimiento.

Los jugadores quedarán concentrados en Las Rozas el 6 de abril, realizando tres sesiones de entrenamiento antes de viajar a tierras finlandesas.