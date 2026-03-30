As Pontes avanza na demolición do antigo Pardo Bazán, solar futuro da Casa de Acompañamento a Persoas Maiores

O Concello das Pontes continúa avanzando nos traballos de demolición do antigo Colexio Pardo Bazán, iniciados hai unhas semanas, unha actuación clave para habilitar a parcela na que a Deputación da Coruña construirá a futura Casa de Acompañamento a Persoas Maiores, o primeiro xeriátrico público do municipio.
Esta intervención, cun orzamento de 400.205 euros, afecta a un conxunto arquitectónico composto por dúas edificacións diferenciadas: o edificio orixinal, situado na esquina das rúas Pardo Bazán e Calderón de la Barca, construído con muros portantes de dobre fábrica de ladrillo, estrutura horizontal de madeira maciza de castiñeiro e cuberta de lousa; e unha ampliación posterior executada en formigón armado, con forxados unidireccionais, cubertas inclinadas sobre estruturas metálicas e de madeira, ademais dunha zona de ximnasio parcialmente soterrada.
Os traballos estanse a desenvolver conforme ao plan previsto, que contempla unha demolición progresiva de arriba abaixo e estruturada en dez fases. Tras a revisión previa e corte de todos os subministros, procedeuse á retirada de elementos como cubertas, carpinterías e estruturas metálicas, para facilitar o desescombro.
Na actualidade, estanse executando as fases centrais da demolición, que inclúen o derrubo controlado de diferentes elementos estruturais, entre eles o muro sur e a antiga vivenda adosada. Especial relevancia ten a demolición do edificio situado xunto á rúa Calderón de la Barca, que pola singularidade da súa estrutura está a ser abordada mediante técnicas combinadas manuais e mecánicas.
Posteriormente, acometeranse os traballos de retirada de tabiques e cerramentos, así como a demolición dos forxados, incluíndo a eliminación da capa de compresión, bovedillas, viguetas e vigas, sempre en tramos seguros e baixo estrito control técnico.
A intervención concluirá coa demolición da cimentación e dos pavimentos, o traslado dos residuos a xestores autorizados e a recuperación dos áridos. Unha vez rematados os traballos, a parcela quedará valada cun peche metálico para garantir a seguridade.
Estas actuacións están a provocar afeccións puntuais á mobilidade, especialmente nas rúas Calderón de la Barca e Ramón e Cajal, que permanecen pechadas ao tráfico nas fases máis sensibles da obra. O paso peonil tamén se restrinxe de forma puntual, sempre baixo a supervisión do persoal de obra.
O Concello das Pontes salienta que esta actuación supón un paso decisivo para dispoñer dun solar seguro e plenamente preparado para a construción dunha infraestrutura esencial, que reforzará os servizos sociais no municipio e na súa contorna.