Ferrol cuenta con 23 nuevos auxiliares administrativos en los servicios municipales

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El Concello de Ferrol cuenta desde este lunes con 23 nuevos auxiliares administrativos, los cuales han tomado posesión en un acto presidido por el alcalde José Manuel Rey Varela.

Veinte mujeres y tres hombres se incorporan a la administración municipal en las áreas de Contabilidad, Turismo, Patrimonio Histórico y Desarrollo Local, Política Social, Fomento, Empleo y Promoción Económica, Mujer y Familia, Prevención de riesgos laborales, Obras, Medio Ambiente, Seguridad, Licencias, Asesoría Jurídica, Estadística y Nuevas Tecnologías.

El regidor quería destacar que esta era la “maior incorporación de administrativos en moitos anos” y que da continuidad al proceso de reorganización interna del Concello de Ferrol iniciada en este mandato, con el objetivo de “mellorar a prestación do servizo público do día a día do veciño, incorporando persoal en servizos clave.”

La clave de esta reorganización está en la aprobación en este mandato de una OPE al año, siendo la cuarta aprobada la de 2026 en el pasado mes de febrero, permitiendo al gobierno local “anticiparse e así reforzar e ampliar o cadro de persoal municipal”, la cual cuenta con 24 plazas de funcionariado de nuevo ingreso y 69 plazas de promoción interna.