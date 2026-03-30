Valdoviño solicita a Medio Ambiente medidas fronte ós ataques dos lobos

Remitiu un escrito á consellería dando traslado dos ataques rexistrados no municipio.
O alcalde de Valdoviño, Alberto González, remitía a semana pasada un escrito á Consellería de Medio Ambiente solicitando a adopción das medidas oportunas para garantir a protección da actividade gandeira fronte ós ataques dos lobos sen menoscabo do respecto á fauna salvaxe.
Dado que o departamento autonómico é o competente na materia, o Concello de Valdoviño poñía en coñecemento do mesmo os ataques rexistrados nos últimos tempos en explotacións gandeiras do termo municipal, e pedía a Medio Ambiente que tomase cartas no asunto.
Así mesmo, o Concello lembra que a Xunta conta co teléfono 012 para comunicar os ataques de lobo en Galicia e solicitar as axudas por danos. No Diario Oficial de Galicia do 15 de decembro de 2025 está publicada a orde que as regula https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2025/20251215/AnuncioG0760-041225-0003_es.html.