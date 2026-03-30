Fene acolle a exposición «Gritos en el silencio» de Lucas Blanco

A sala de exposicións temporais da Casa da Cultura de Fene acolle do 1 ao 29 de abril a exposición «Gritos en el silencio», resultado das múltiples viaxes do fotógrafo Lucas Blanco.
Verdadeiras experiencias de vida nas que coa súa cámara da voz, capta, denuncia e amosa a inxustiza e as duras realidades noutros lugares do mundo; a vida nos campamentos de refuxiados saharauis, en Arxelia; nos campamentos de refuxiados sirios, no Líbano; nas escolas andinas Jatari Unancha, de Ecuador; no proxecto de ecodesarrollo Gaia, en Senegal; e nas chabolas de Bombai e Calcuta; así como na Fundación Vicente Ferrer, da India.
O autor ofrece a colexios (alumnado maior de 12 anos) ou asociacions interesadas a posibilidade de realizar una visita guiada, para o que podedes contactar enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.
A mostra poderá visitarse nos seguintes horario especial Semana Santa
Do luns 30 ao mércores 1 de abril (ao igual que o luns 6 de abril) _ De 10:00 a 14:15 horas. Do xoves 2 ao domingo 5 de abril_ PECHADO.
A partir do martes 7 reanudarase o horario habitual da Casa da Cultura: De luns a venres, de 10.00 a 13.00 horas e de 16.00 a 21.00 horas, e os sábados, de 10.00 a 13.00 horas.
Lucas Blanco, nado en Ares (aínda que residente en Narón), defínese como un apaixonado da fotografía, disciplina que considera “unha forma de expresarme, de amosar o que sinto, ao igual que a música”. Ademais, explica que o seu traballo ten unha finalidade porque “eu comecei a estudar fotografía para tentar cambiar o mundo”.
Algunhas das exposicións que ten realizado foron: Con “Exiliados en la arena”: Centro de Cooperación y Desarrollo de Sevilla, no Otoño Solidario; no Palacio Conde Toreno, de Oviedo (Exiliados en la arena); na Asamblea NACIONAL de Quito, Ecuador (pola inauguración da Embaixada da Republica Nacional Saharaui); no Torrente Ballester, de Ferrol.
Con “Gritos en el silencio”: Fisterra, Concello de Cee, Vizela (Portugal), Exponav, Café de Macondo…
Ademais, é coautor de tres libros, todos eles con finalidade solidaria:
Corazón negro, con fotografías e textos de Lucas Blanco e textos de Mar Herrera. Publicación destinada á construción de bibliotecas nos campos de refuxiados saharauis, a través do proxecto BUBISHER. Tal e como explica Lucas Blanco: “Creáronse estas bibliotecas porque hai un montón de nenos e nenas que non poden saír dos campamentos porque están nun territorio prestado, son apátridas. E nas bibliotecas, a través da lectura, teñen unha ferramenta para poder viaxar sen moverse do seu fogar”
Silencios, con fotografías e textos de Lucas Blanco e textos de Amelia de Querol. Destinado a recaudar fondos para a Fundación Vicente Ferrer. “Este proxecto xordiu a raíz dunha viaxe á India para ver la fundación primixenia, a que se fundou en 1969”.
Sinergias. con fotografías e textos de Lucas Blanco e textos de sete escritores/as. Deste libro editáronse mil exemplares que se distribuiron entre distintas asociacións, repartidas por todo o territorio nacional, en apoio ao pobo saharaui.