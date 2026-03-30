TVG inicia su programación especial de Semana Santa con el estreno de ‘Los elegidos’ y las principales procesiones

Televisión de Galicia (TVG) estrena esta Semana Santa la serie ‘Los elegidos’, una producción de éxito internacional basada en la vida de Jesús de Nazaret y cuya primera temporada de ocho episodios se emitirá desde el Jueves Santo en cuatro tardes sucesivas.

Según traslada el canal público, su programación especial incluirá también la retransmisión en directo de las principales procesiones gallegas y una antología de grandes títulos del cine bíblico.

Así, el Jueves Santo, a las 23.00 horas, TVG conectará con Ferrol para vivir la Procesión Nocturna del Cristo de la Compasión, una de las más solemnes y multitudinarias de la ciudad. El Viernes Santo, a las 11.30 horas, se podrá seguir la Procesión del Santo Encuentro, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

En la madrugada del propio Viernes Santo, a las 00.30 horas, la audiencia tendrá ocasión de vivir la Procesión de los Caladiños desde Viveiro. La programación de procesiones, añade, se completará con el Domingo de Resurrección, a las 11.30 horas, desde Fisterra, también declarada de Interés Turístico de Galicia.

Asimismo, la televisión autonómica programará también cine de temática bíblica con títulos ya clásicos del género; entre ellos, ‘Sansón y Dalila’, ‘Barrabás’ y ‘Espartaco’.

Además de las retransmisiones y de la programación especial, los espacios en directo de la TVG continuarán durante estos días ofreciendo cobertura de los principales actos que se celebren en Galicia, según concreta el ente público.