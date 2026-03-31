Xabier Allegue y Alejandra Álvarez, campeones gallegos de Judo

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Gran Campeonato para la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra este pasado fin de semana en Marín, donde se disputó el Campeonato Gallego Infantil y Cadete.

Comenzó el Campeonato con la categoría Infantil donde el club consiguió 7 medallas :

Campeones: Xabier Allegue -55kg y Alejandra Álvarez +63kg

Plata: Iago Miño -38kg , Alba Bollo -48 kg y Xeila Herrera -52kg

Bronces: Julio Freire -42kg y Xabi Mauriz +66kg

Sus compañeros Iago Pérez, Ángel Correas, Naiara Díaz, Lucía García, Iosu e Ion Freire no pudieron pelear por la medallas.

Por la tarde, en categoría Cadete, el club AD Judo Ferrolterra consiguió 3 medallas más: Plata de Hugo López en la categoría de -50kg y los Bronces de Iria Martínez -63kg y de Amelia Tenreiro -70kg. El judoca Lolo Picos se quedó a las puertas de las medallas perdiendo el combate por la mellada de Bronce, consiguiendo un meritorio 5o puesto. Xoel Siso y Lucía Soto no pudieron pelear por las medallas.

Como técnicos del club estuvieron Alberto López Polo “Pitu”, Mario Tenreiro y Bruno Carrodeguas, así como Alberto Castro como miembro del equipo técnico de la Federación Gallega de Judo. Como árbitro estuvo representando al club Armando Castro.

Estos resultados marcan un hito en la historia del Club, ya no sólo por el número de medallas, sino por los 6 judocas que clasifica para el Campeonato de España que son: en categoría Infantil Iago Miño, Alba Bollo, Xabier Allegue, Alejandra Álvarez, Xabi Mauriz; y en categoría Cadete Hugo López.