El Baxi Ferrol anuncia las bajas de Ine Joris, Clementine Samson, Dalayah Daniels y Elena Rodríguez

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El Baxi Ferrol ha confirmado a última hora de este jueves cuatro bajas en su plantilla para la próxima temporada, las de Ine Joris, Clementine Samson, Dalayah Daniels y Elena Rodríguez, que se suman a la ya anunciada la semana pasada de Alba Sánchez-Ramos.

Ine Joris y Dalayah Daniels se incorporaron al principio de esta temporada al Baxi Ferrol. Las bajas de larga duración de Bego de Santiago -por lesión- y de Gala Mestres -por embarazo-, obligaron a la entidad ferrolana a acudir al mercado, llegando Elena Rodríguez unos días antes de empezar la liga en octubre, mientras que Clementine Samson lo hacía a mediados de noviembre para completar el equipo tras el primer tramo de partidos.

La entidad les da las gracias a las cuatro jugadoras por su “trabajo y profesionalidad” en su publicación en redes sociales y les desean “muchos éxitos” en su futuro.