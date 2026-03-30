A gala do Atletismo Galego 2025 recibe en Santiago aos máis destacados do ano deportivo

A Gala Anual do Atletismo Galego celebrouse este venres 27 de marzo en Santiago de Compostela, nun acto que reuniu a deportistas, adestradores, clubs, xuíces e representantes institucionais para recoñecer os éxitos acadados ao longo do ano 2025.
A gala foi inaugurada polo presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín, quen deu a benvida ás persoas asistentes e puxo en valor o esforzo e compromiso de todo o colectivo atlético galego.
O evento tivo como principal obxectivo homenaxear a todos aqueles e aquelas que, durante o ano 2025, acadaron logros salientables no ámbito do atletismo. Ao longo da velada foron recoñecidos os éxitos das seleccións galegas nas súas distintas categorías, así como os medallistas nos diferentes Campionatos de España, os novos récords galegos absolutos e o labor dos mellores clubs, adestradores e xuíces do ano.
Houbo tamén un momento especialmente emotivo dedicado a lembrar ás persoas do ámbito atlético que faleceron ao longo do pasado ano, nunha sentida homenaxe que puxo de manifesto a unión e os valores desta comunidade deportiva.
O punto culminante da gala foi a entrega dos premios aos mellores atletas galegos do ano, que recaeron en Ana Peleteiro e Adrián Ben, en recoñecemento ás súas destacadas traxectorias e resultados.
O acto foi clausurado pola intervención do secretario xeral para o Deporte, Roberto Fernández, quen destacou a importancia do deporte como motor de cohesión e exemplo de superación.
RELACIÓN DE PREMIADAS/OS E NOMINADAS/OS NA GALA DO ATLETISMO GALEGO 2025
Distinción Medallistas Ctos. de España
Ana Peleteiro Brión
Belén Toimil Fernández
Adrián Ben Montenegro
David de la Fuente Gómez
Pablo Otero Fariña
Edymar D.Brea Abreu
Antía Chamosa Dacasa
Daniel Chamosa Dacasa
Aixa Corbacho Vidal
Mellores clubs
Categoría Feminina: Sanysec-Ourense
Categoría masculina: Sociedad Gimnástica de Pontevedra
Club promoción: ADAS CUPA
Premiados circuito galego lanzamentos longos 2025
Disco: Evelyn Fernandez e Hugo Casañas
Martelo: Aixa Corbacho e Javier Cid.
Xavelina: Antía Villar e Alejandro Barbeito
Lembranza aos falecidos/as
Manuel Moure
José Comesaña
Emilia Mesa
Jesús Bernal
José Otero
Emilio Navaza
Distincións Gala FGA 2025
Mellor xuíz
Inocencio Pérez Román
Mellores adotradores
Mayka Jueguen
Frank Casañas
Mencion especial atletas galegos con medallas internacionais extranxeiros
Gerson Vidal Izaguirre
Juan Jose Caicedo Calderón
Joselin Brea González
Récord galegos absolutos
Uxía Pereira Alonso
Carlota Salgado García
Andrea Reija Torrón
Adrian Ben Montenegro
Antia Chamosa Dacasa
Daniel Chamosa Dacasa
Nicolás Collazo Santamaría
Hugo Vázquez Pérez
Ester Navarrate Santanta
Distincións aos compoñentes das Seleccións galegas
Selección Sub16 (plata Cto. España de marcha)
Mateo Valcarce Fernández
Tomás Bautista Bugarín
Díaz Gómez
Pablo Pérez Sánchez
Dario González Calvo
Sub16 (Bronce Cto. España Federacións)
Mateo Refojo Justo
Martín Saavedra Vizcaino
Hugo Zuluaga Lamazares
Ismael Rodríguez Nieves
Enrique García García Boente
Joel Santana Martínez
Mauro Seguín García
Xoel Franco García
Mateo Valcarce Fernández
Beltran Rivas Mosquera
Iago Gómez Martínez
Mario Costa Salgueiro
Bruno Castro Pereira
Breixo Otero Redondo
Sergio Lamas Lareo
Alan Cadavid Rusenov
Adrián Cabaleiro Couso
Iyan Rios González
Lois Corral Mosquera
Selección Sub18 (Campións de España de campo a través)
Debris Paniagua Rodríguez
Demeku Paniagua Rodríguez
Paula Fernández Pérez
Sabela Martínez Peón
María Estévez Vázquez
Eva Rouco Iglesias
Selección Sub18 e Sub20 (Medalla de bronce Campionato de España TR)
Enma Méndez Martínez
Sandra González Fernández
Julia Salvado Dieguez
Eva Formoso Recarey
Selección Sub20 (Bronce Campionato de España Campo a través)
Teo de Frutos Rodríguez
Iker Fernández Codesido
Asheber Díaz Fernández
Damián Suárez Couto
Anxo Bello Rodríguez
Pepe Sánchez del Valle Verge
Selección Sub23 (Bronce Cto. de España Trail Running)
Martín Barreiro Durán
Hugo Garcia Souto
Alex Iglesia Vila
Distincións atletas internacionais RFEA
Aarón Pérez Giraldo
Demeku Paniagua Rodríguez
Alex César Ruiz
Aixa Corbacho Vidal
Lara Iglesias Suárez
Ana Peleterio Brión
Sandra González
Belén Toimil Fernández
Adrián Ben Montenegro
Ester Navarrete Santana
Antía Chamosa Dacasa
Daniel Chamosa Dacasa
Sabela Castelo
Hugo Casañas Pedrares
Aldara Meilán García
Alex Sierpes Pereira
Debris Paniagua Rodríguez
Icía Ares Betanzos López
Distincións medallistas internacionais
Ana Peleteiro Brión
Esther Navarrete Santana
Antía Chamosa Dacasa
Belén Toimil Fernández
Sabela Castelo López
Hugo Casañas Pedrares
Demeku Paniagua López
Debris Paniagua Rodríguez
Icía Ares Betanzos
Alex Sierpes Pereira
Aldara Meilán García
Sandra González Fernández
Distinción a institucións
Concello de Marín
Concello de Ames
Concello de A Coruña
Concello de O Barco
Concello de Negreira
Deputación de A Coruña
Concello de Cervo
Distinción entidades colaboradoras
Deputación da Coruña
Deputación de Lugo
Deputación de Ourense
Deputación de Pontevedra
Recoñecementos especiais
Emilio Navaza (In memorian) Recolle a súa filla, Raquel Navaza
Javier Rico Díaz
Jose Ramón Lete Lasa
Mellores atletas de cada categoría
Categoría máster
Gañadores: Esther Pedrosa Carrete e Juan Manuel Morales del Castillo
Finalistas: Amalia San Martín Fernádez, Ángeles Rodríguez del Río, Juan Gude e Javier Viteri
Categoría Sub16
Gañadores: Xoel Franco García e Bruno Castro Pereira (Exequo) e Gabriela Bouzada Senra
Finalistas: Hugo Zuluaga Lamazares, Olivia Gutiérrez Palacios e Sara Caamaño Caamaño
Categoría Sub18
Gañadores: Debris Paniagua Rodriguez e Hugo Casañas Pedrares
Finalistas: Alex Sierpes Pereira, Javier Picos Galcerán, Icía Ares Betanzos e Sabela Castelo López
Categoría Sub20
Gañadores: Aldara Meilán e Nicolas Collazo Santamaría
Finalistas: Emma Méndez Martínez, Lara Iglesias Suáre,z Gonzalo Cuns Iglesias e Xaido Nimo Alvarez
Categoría Sub23
Gañadores: Blanca Pereira Rubín e Hugo Vázquez Pérez
Finalistas: Xiana Lago Andrade, Paula Piñón Sureda, Fernando Vallines Fernández, Eric Méndez Seijo
Categoría absoluta
Gañadores: Ana Peleteiro Brión e Adrián Ben Montenegro
Finalistas: Belén Toimil Fernandez, Antía Chamosa Dacasa, Daniel Chamosa Dacasa e Hugo Vázquez Pérez
Actuacións artística
Lorena Landeira e SILIRIA Dance
Distincións Gala FGA 2025
Presenza de personalidades públicas
Roberto García Fernández
Secretario Xeral para o Deporte Xunta de Galicia
María Dolores García Caramés
Alcaldesa do Concello de Cervo
Blas García Piñeiro
Alcalde do Concello de Ames
Manuel Angel Leis Míguez
Alcalde do Concello de Negreira
César Segundo Gil
Vicepresidente 2o da Deputación de Ourense
Antonio Leira Piñeiro
Deputado da Coruña de Deportes
Gisela Aranda Núñez
Directora deportes da Deputación de Pontevedra
Pilar Lueiro García
Concelleira de Santiago de deportes, Festas, Rural e Relacións veciñais
Manuel José Vázquez
Concelleiro de deportes do Concello da Coruña