Celébrase a “Xuntanza de mulleres de Neda” no centro cívico da localidade

O Concello de Neda pechaba o domingo 29 de marzo a programación deseñada para conmemorar o 8M coa “Xuntanza de mulleres de Neda” no centro cívico da localidade.
A concelleira de Igualdade, Ángeles Puentes, acompañada das edís de Cultura, Marián Bello, e Sanidade, Margarita Díaz, daba a benvida ás participantes, entre elas, directivas e integrantes de diferentes entidades do municipio como a Asociación de Mulleres Rurais Val do Belelle ou a Asociación de Amas de Casa, das que destacaba o seu compromiso e traballo a favor da dinamización sociocultural de Neda.
Facía tamén balance deste mes, no que o Concello desplegou unha morea de accións deportivas, educativas, culturais, sanitarias… no marco do programa do Día Internacional da Muller, ratificando o compromiso de continuar neste camiño de igualdade os 365 días do ano.
E tras a súa breve intervención, daba comezo o xantar e os momentos para compartir ao redor da mesa. Un espazo de encontro que se estenderá ao longo da tarde con tempo para o baile ao son da música en directo de Eli Avero.