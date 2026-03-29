O Parrulo Ferrol acaricia la permanencia tras una trabajada victoria ante Quesos Hidalgo Manzanares

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Tres puntos al bolsillo de O Parrulo Ferrol que pueden ser casi definitivos para conseguir su objetivo en esta temporada, tras imponerse por 4-3 al Quesos Hidalgo Manzanares, en la 23ª jornada de la Primera División, disputado en la tarde del domingo, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba igualado y disputado, con mucho respeto entre ambos equipos, sabiendo que estos puntos en juego eran importantes para los respectivos intereses de los equipos, aunque todo subía una marcha a partir del minuto 3, cuando la primera que tenían los parrulos iba para dentro con un gol de Diogo de tiro cruzado raso a media altura desde la línea de fondo, culminando una buena jugada de equipo.

Los manchegos pudieron ponerse por delante en una doble ocasión de Pablo Robles en el borde del área, encontrándose en ambas ocasiones con Mati Starna y, poco después mismo destino tenía el intento de Humberto por alto.

Los ferrolanos estuvieron a punto de sorprender en un robo de Iván Rumbo en media pista, dándosela a Diogo en el borde del área, sacándose un nuevo tiro cruzado raso que se marchaba rozando el poste.

En este toma y daca, el Quesos Hidalgo Manzanares le salía la estrategia a la perfección con un gol de Álvaro López al segundo palo al recibir un buen centro lateral, pero, justo en la siguiente jugada, Novoa sacaba la varita mágica para sorprender con una picadita al portero en el borde del área, anotando el 2-1, poniendo en pie a todo el Pabellón de A Malata.

O Parrulo Ferrol estaba ante sus mejores minutos, controlando el juego en todas sus líneas, también con una gran efectividad, sumándose Jhoy a la fiesta goleadora al enviar al primer toque desde casi diez metros a la escuadra un balón que le iba a su pie, marcando el tercero, mientras que, poco después, Mati Starna iniciaba un contragolpe al enviar un balón largo a Penezio y este, desde el borde del área se la ponía al segundo palo a Gonzalo Sata Cruz, pero lograba llegar justo a tiempo un defensor.

La cosa se empezaba a torcer a falta de cuatro minutos, momento en el que los ferrolanos llegaban a su quinta falta, teniendo que hacer un juego más conservador, ante un Quesos Hidalgo Manzanares que subía sus líneas para intentar recortar distancias. A falta de 23 segundos los colegiados señalan la sexta falta en el área visitante, por derribar Jhoy a un jugador, pero sin tener en cuenta que previamente el jugador parrulo había sido empujado por un jugador visitante, a pesar de las protestas de todo A Malata y del banquillo ferrolano, que ya no tenía el SV para revisar la jugada.

Salía Caio César para evitar el doble penalti y conseguía adivinarle las intenciones a Humberto con su disparo por el centro, dejando el marcador al descanso en este 3-1.

El segundo periodo empezaba con los ferrolanos saliendo del susto, buscando un nuevo gol por la vía rápida, intentándolo Jhoy con una volea en la frontal del área que evitaba Antonio Navarro con una gran parada, pero, en la siguiente, O Parrulo Ferrol no perdonaba, con un robo de Diogo en media pista, yéndose a toda velocidad contra el meta y enviando el balón a la escuadra, haciendo el 4-1.

Las decisiones arbitrales no estaban siendo del agrado para ninguno de los equipos, que veían como el contador de faltas subía muy rápido, pero entre tanta interrupción los visitantes iban haciendo daño con su efectividad, colocando Javi Alonso un balón a la escuadra desde la frontal del área, recortando con el 4-2 y, poco después Yann Barbosa volvía a meter el miedo desde el mismo lugar, con Mati Starna sacando una gran mano.

La siguiente que tenía Yann Barbosa no perdonaba, colocando el balón lejos del alcance del meta parrulo con un tiro cruzado raso desde el borde del área para dejar las distancias a tan solo un gol.

El partido alcanzaba su punto máximo de crispación cuando Iván Rumbo era sancionado con una falta en el borde del área que era la quinta para el equipo y su segunda amarilla, siendo expulsado, sin tener en cuenta que en esa misma jugada tan solo diez segundos antes un jugador visitante hace una entrada similar a un jugador parrulo, sin que los árbitros sancionasen la acción. El banquillo ferrolano solicitaba el SV, pero no servía para nada, los árbitros no cambiaban su decisión e Iván Rumbo era expulsado.

Los visitantes viendo esta situación de inferioridad ferrolana, sacaban al portero-jugador para hacer un ataque de cinco contra tres, alternándolo con Pablo Alonso o Khalid, pero los ferrolanos realizaban una gran defensa durante estos dos minutos críticos sin encajar un gol, lo que les daba alas para los otros dos que quedaban por delante, ya cinco contra cinco, con los visitantes yendo a por todas, pero O Parrulo Ferrol era un muro defensivo, consiguiendo hacer que este 4-3 fuese definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 30 puntos, en el 10º puesto de la tabla. Este miércoles los ferrolanos volverán a saltar a la pista para jugar ante Noia Portus Apóstoli, en la Final de la Copa Galicia, en un partido que se disputará a partir de las 20:30 horas, en el Pabellón de los Deportes de Pontevedra.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Diogo, Jhoy, Malaguti – también jugaron – Gonzalo Santa Cruz, Morgato, Turbi, Rubén Orzáez, Niko Vukmir, Penezio, Malaguti y Caio César.

Quesos Hidalgo Manzanares: Antonio Navarro, Toni Escribano, Daniel Gabriel, Álvaro López, Eloy de Pablos – también jugaron – Yann Barbosa, Javi Alonso, Pablo Robles, Khalid, Humberto y Raúl Campos.

Árbitros: David Urdánoz y Eder Gómez de Salazar, junto con Roberto Amor como tercer árbitro y Clara Díez como asistente (Comités navarro, vasco y gallego). Amonestaron a los locales Gonzalo Santa Cruz, Jhoy, Turbi, Niko Vukmir, como al entrenador Gerard Casas, además de a los visitantes Toni Escribano y Daniel Gabriel.

Goles: 1-0 Diogo min.3, 1-1 Álvaro López min.9, 2-1 Novoa min.9, 3-1 Jhoy min.10, 4-1 Diogo min.22, 4-2 Javi Alonso min.26, 4-3 Yann Barbosa min.32.

Pabellón: A Malata.