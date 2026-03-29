Lloyd’s Register otorga a Navantia la aprobación AiP para un Gemelo Digital basado en IA

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Navantia ha recibido de Lloyd’s Register (LR) la Aprobación en Principio (AiP) por su gemelo digital del sistema de enfriamiento de aire, un desarrollo que incorpora modelos avanzados de inteligencia artificial. Se trata de un hito relevante en el ámbito de la digitalización naval, que reconoce la madurez de las prácticas de ingeniería, datos y aprendizaje automático aplicadas por la compañía pública.

El gemelo digital ha sido desarrollado por la Dirección de Innovación de Navantia y se enmarca en un enfoque corporativo de apuesta por el uso de gemelos digitales y técnicas avanzadas de inteligencia artificial en los distintos ámbitos del negocio. Dicho enfoque será aplicado y desplegado a través del Centro de Excelencia Navantia COEX Digital Twin, reforzando el papel de la red Navantia COEX como estructura habilitadora para la adopción industrial de tecnologías avanzadas y como polo de desarrollo de capacidades y talento.

La solución permite monitorizar el comportamiento operativo de un sistema de enfriamiento de aire y evaluar su estado de salud en tiempo real. Para ello, utiliza algoritmos basados en datos y técnicas de machine learning que posibilitan la detección temprana de anomalías y la generación de avisos operativos y recomendaciones de mantenimiento.

La evaluación realizada por Lloyd’s Register ha analizado en detalle las actividades de desarrollo, de gobernanza técnica, metodologías ML DevOps, gestión de datos y procesos de verificación y validación aplicados por Navantia. Según el organismo certificador, la compañía ha demostrado prácticas estructuradas y disciplinadas para el desarrollo y la operacionalización de algoritmos avanzados, apoyadas en flujos de trabajo documentados y en el uso de las herramientas adecuadas.

La Aprobación en Principio constituye un primer reconocimiento formal del enfoque desarrollado por Navantia en el ámbito del gemelo digital, y confirma que no existen barreras conceptuales o de gestión del ciclo de vida que impidan avanzar hacia niveles superiores de certificación.

Con este avance Navantia consolida su posicionamiento como referente en Gemelos Digitales para sistemas navales, reforzando su propuesta de valor para el aumento de capacidades y la mejora de disponibilidad operativa de los programas navales actuales y futuros.